Возрастное ограничение 18+
Свердловская прокуратура утвердила обвинение по делу о хищении средств почти у 2,2 тысячи пайщиков
Фото: Владислав Постников
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении сбережений у 2,2 тысячи пайщиков, общая сумма которых превышает 1 миллиард рублей.
Как рассказали пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемым по делу проходит председатель кредитных потребительских кооперативов: ПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года – КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года – КПК «Займ-онлайн»). По версии следствия, он заключал договоры о передачи в кооператив сбережений пайщиков на фиксированный срок, обещая ежедневные начисления процентов, но не собираясь исполнять свои обязательства.
«Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб 2 197 пайщикам, проживающим на территории Свердловской области, Пермского и Краснодарского края, ХМАО-Югры, на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей», – рассказали в ведомстве.
Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
Его уголовное дело насчитывает 1 243 тома. Рассматривать его будут в Ревдинском городском суде.
Как рассказали пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемым по делу проходит председатель кредитных потребительских кооперативов: ПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года – КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года – КПК «Займ-онлайн»). По версии следствия, он заключал договоры о передачи в кооператив сбережений пайщиков на фиксированный срок, обещая ежедневные начисления процентов, но не собираясь исполнять свои обязательства.
«Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб 2 197 пайщикам, проживающим на территории Свердловской области, Пермского и Краснодарского края, ХМАО-Югры, на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей», – рассказали в ведомстве.
Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
Его уголовное дело насчитывает 1 243 тома. Рассматривать его будут в Ревдинском городском суде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о контрабанде хвойного леса с территории России
03 сентября 2024
03 сентября 2024
За мошенничество и отмывание денег будут судить экс-главу свердловского «Движения первых»
06 сентября 2024
06 сентября 2024
Гособвинитель запросил бывшему мужу убитой на Уралмаше сотруднице банка 10 лет тюрьмы
05 сентября 2024
05 сентября 2024
Свердловская область готова к зиме на 90%
09 сентября 2024
09 сентября 2024