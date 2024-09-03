Свердловская прокуратура утвердила обвинение по делу о хищении средств почти у 2,2 тысячи пайщиков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении сбережений у 2,2 тысячи пайщиков, общая сумма которых превышает 1 миллиард рублей.Как рассказали пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемым по делу проходит председатель кредитных потребительских кооперативов: ПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года – КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года – КПК «Займ-онлайн»). По версии следствия, он заключал договоры о передачи в кооператив сбережений пайщиков на фиксированный срок, обещая ежедневные начисления процентов, но не собираясь исполнять свои обязательства.«Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб 2 197 пайщикам, проживающим на территории Свердловской области, Пермского и Краснодарского края, ХМАО-Югры, на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей», – рассказали в ведомстве.Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).Его уголовное дело насчитывает 1 243 тома. Рассматривать его будут в Ревдинском городском суде.