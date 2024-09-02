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Свердловского экс-министра по транспорту оставили под домашним арестом
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова оставили под домашним арестом.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, адвокатом Старкова было обжаловано постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 28 августа 2024 года, которым бывшему чиновнику продлили домашний арест до 31 октября 2024 года. Защита просила более мягкой меры пресечения. Суд, оставшись непреклонным, оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Напомним, показания на бывшего министра транспорта, также некоторое время возглавлявшего ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», Василия Старкова дали в рамках расследования коррупционного дела свердловского «Управтодора», в котором фигурируют другой бывший начальник «Управления автодорог» Вячеслав Данилов и экс-директор компании из села Байкалово «Мелиострой» Ирина Городничева. Данилова обвиняют в содействии в обмен на взятки в получении «Мелиостроем» подрядов и приёмке выполненных компанией работ.
В конце 2023 года Василий Старков уезжал в зону боевых действий, но позже его вернули в Екатеринбурге. На суде, где избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, Старков заявил, что вернулся самостоятельно и его не доставляли принудительно, как до этого сообщалось в СМИ.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, адвокатом Старкова было обжаловано постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 28 августа 2024 года, которым бывшему чиновнику продлили домашний арест до 31 октября 2024 года. Защита просила более мягкой меры пресечения. Суд, оставшись непреклонным, оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Напомним, показания на бывшего министра транспорта, также некоторое время возглавлявшего ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», Василия Старкова дали в рамках расследования коррупционного дела свердловского «Управтодора», в котором фигурируют другой бывший начальник «Управления автодорог» Вячеслав Данилов и экс-директор компании из села Байкалово «Мелиострой» Ирина Городничева. Данилова обвиняют в содействии в обмен на взятки в получении «Мелиостроем» подрядов и приёмке выполненных компанией работ.
В конце 2023 года Василий Старков уезжал в зону боевых действий, но позже его вернули в Екатеринбурге. На суде, где избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, Старков заявил, что вернулся самостоятельно и его не доставляли принудительно, как до этого сообщалось в СМИ.
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