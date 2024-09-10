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Свердловская прокуратура предупредила об «опросах» от мошенников
Фото: Владислав Постников
Прокуратура Свердловской области предупреждает о массовой рассылке в социальных сетях и мессенджеров от неизвестных, которые пишут от имени государственных, правоохранительных и надзорных органов, в том числе прокуратуры.
Сообщается, что неизвестные интересуются личным мнением по различным политическим вопросам, после чего говорят о необходимости перейти по ссылке, которые они высылают, и «совершить определённые действия».
В ведомстве уверены, что все эти сообщения поступают от мошенников, которые хотят похитить личные данные и сбережения.
Сообщается, что неизвестные интересуются личным мнением по различным политическим вопросам, после чего говорят о необходимости перейти по ссылке, которые они высылают, и «совершить определённые действия».
«При получении сообщений с подозрительных аккаунтов рекомендуем воздержаться от диалога, не переходить по полученным ссылкам на сайты, надёжность которых вызывает сомнение, независимо от уровня доверия к лицу, от которого поступило соответствующее сообщение. Сомнительных абонентов следует незамедлительно блокировать»,
– сказали в прокуратуре.
В ведомстве уверены, что все эти сообщения поступают от мошенников, которые хотят похитить личные данные и сбережения.
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