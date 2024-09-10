Свердловская прокуратура предупредила об «опросах» от мошенников





– сказали в прокуратуре. «При получении сообщений с подозрительных аккаунтов рекомендуем воздержаться от диалога, не переходить по полученным ссылкам на сайты, надёжность которых вызывает сомнение, независимо от уровня доверия к лицу, от которого поступило соответствующее сообщение. Сомнительных абонентов следует незамедлительно блокировать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Свердловской области предупреждает о массовой рассылке в социальных сетях и мессенджеров от неизвестных, которые пишут от имени государственных, правоохранительных и надзорных органов, в том числе прокуратуры.Сообщается, что неизвестные интересуются личным мнением по различным политическим вопросам, после чего говорят о необходимости перейти по ссылке, которые они высылают, и «совершить определённые действия».В ведомстве уверены, что все эти сообщения поступают от мошенников, которые хотят похитить личные данные и сбережения.