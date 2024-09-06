Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге за месяц полиция задержала 13 «бегунков»
Иллюстрация: Юлия Медведева
Всего за месяц сотрудники уголовного розыска Екатеринбурге задержали 13 бегунков – пособников телефонных мошенников, которые обманом вынуждают пенсионеров отдавать свои сбережения.
Чаще всего аферисты действуют по схеме «родственник попал в аварию».
В полиции предупреждают об уголовной ответственности граждан, которые готовы пойти на преступление ради «лёгких денег».
Также представители правоохранительной системы призывают граждан разговаривать со своими пожилыми родителями и просить их перезванивать при поступлении звонков от «родственников». Особенно, если звонящие, начинают просить передать им деньги якобы для того, чтобы помочь родным.
Чаще всего аферисты действуют по схеме «родственник попал в аварию».
«"Бегунки", нанятые организаторами мошенничества, забирали сотни тысяч и даже миллионы рублей у екатеринбуржцев и переводили на криптокошельки своих кураторов за проценты. Все задержанные как под копирку рассказывают историю о найденной в соцсетях работе "курьера" и утверждают, что не догадывались о противозаконном характере своих действий. Однако, это не освобождает их от ответственности»,
– рассказали в городском УМВД.
В полиции предупреждают об уголовной ответственности граждан, которые готовы пойти на преступление ради «лёгких денег».
Также представители правоохранительной системы призывают граждан разговаривать со своими пожилыми родителями и просить их перезванивать при поступлении звонков от «родственников». Особенно, если звонящие, начинают просить передать им деньги якобы для того, чтобы помочь родным.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Только 13% школьников из Екатеринбурга занимаются с репетиторами
06 сентября 2024
06 сентября 2024
Жители Екатеринбурга отдали аферистам 41 миллион рублей
01 сентября 2024
01 сентября 2024
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области
01 сентября 2024
01 сентября 2024