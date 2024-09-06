В Екатеринбурге за месяц полиция задержала 13 «бегунков»





– рассказали в городском УМВД. «"Бегунки", нанятые организаторами мошенничества, забирали сотни тысяч и даже миллионы рублей у екатеринбуржцев и переводили на криптокошельки своих кураторов за проценты. Все задержанные как под копирку рассказывают историю о найденной в соцсетях работе "курьера" и утверждают, что не догадывались о противозаконном характере своих действий. Однако, это не освобождает их от ответственности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Всего за месяц сотрудники уголовного розыска Екатеринбурге задержали 13 бегунков – пособников телефонных мошенников, которые обманом вынуждают пенсионеров отдавать свои сбережения.Чаще всего аферисты действуют по схеме «родственник попал в аварию».В полиции предупреждают об уголовной ответственности граждан, которые готовы пойти на преступление ради «лёгких денег».Также представители правоохранительной системы призывают граждан разговаривать со своими пожилыми родителями и просить их перезванивать при поступлении звонков от «родственников». Особенно, если звонящие, начинают просить передать им деньги якобы для того, чтобы помочь родным.