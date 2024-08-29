Полицейские попросили екатеринбуржцев помочь найти телефонного воришку

«Полиция просит граждан, которые располагают информацией о личности или местонахождении данного гражданина, сообщать по телефонам (343)356-42-03 (дежурная часть) или 102 (02). Также подозреваемый может лично обратиться в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Екатеринбургу, расположенный на улице Уральская, 70а и дать пояснения».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В конце августа в одной из общаг Екатеринбурга была совершена кража. С поста охраны на входе пропал сотовый телефон сотрудника.Преступление было совершенно в общежитии на улице Сулимова в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. В два часа ночи некий гражданин, входя в здание, заметил, что ночной дежурный отсутствует в будке охраны. Он воспользовался этим, чтобы заглянуть внутрь и выудить чужой сотовый телефон. При этом он попытался скрыть лицо капюшоном, но без особой пользы — на кадрах с камеры видеонаблюдения хорошо заметны общие черты лица, и выдающаяся комплекция вора.Несмотря на то, что действия воришки попали в объектив камеры видеонаблюдения, полиция за прошедшую неделю не смогла вычислить вора и теперь обращается к екатеринбуржцам за помощью:В момент преступления на воришке были красные толстовка и куртка-безрукавка, на голове — тёмная кепка. Особые приметы — грузное телосложение и соответствующая «тяжёлая» походка.