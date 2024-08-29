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Глава СК поручил возбудить уголовное дело в связи с вооруженным нападением на екатеринбурженку
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге на женщину, ворвавшись в её дом, напал вооруженный мужчина. Об этом сообщает Следком со ссылкой на соцсети.
По данным СК, мужчина ворвался в дом своей знакомой, когда она находилась с ребёнком, после чего он открыл стрельбу. Сообщается, что неадекват и ранее преследовал горожанку, а также совершал в отношении неё противоправные действия. Какие именно, не уточняется.
По данной ситуации свердловские следователи уже проводят проверку. Глава ведомства потребовал возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад.
По данным СК, мужчина ворвался в дом своей знакомой, когда она находилась с ребёнком, после чего он открыл стрельбу. Сообщается, что неадекват и ранее преследовал горожанку, а также совершал в отношении неё противоправные действия. Какие именно, не уточняется.
По данной ситуации свердловские следователи уже проводят проверку. Глава ведомства потребовал возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад.
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