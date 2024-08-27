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Экс-директора первоуральского «Водоканала» приговорили к 4 годам колонии строго режима
Фото: прокуратура Свердловской области
В Первоуральске вынесли приговор бывшему директору местного «Водоканала» Сергею Матафонову. Суд назначил ему 4 года колонии строгого режима.
Как установило следствие, в декабре 2019 года Матафонов, будучи заместителем директора по производству ППМУП «Водоканал», получил взятку в размере 750 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в городе, который просил от него покровительство, включая беспрепятственную приемку выполненных работ. Позже экс-замдиректора убедил директора ООО «Ремонтно-строительное управление № 12», с которым был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ, заключить с тем предпринимателем договоров подряда на сумму свыше 6,5 миллиона рублей.
Также по указанию Сергея Матафонова в августе 2023 года со склада «Водоканала» вывезли стройматериалы стоимостью 25 тысяч рублей, чтобы подключить участок его сына в Билимбае к канализации.
Свою вину бывший директор признал. Гособвинение просило для него 5,5 лет колонии общего режима. Первоуральский «Водоканал» просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку Матафонов является «ценным специалистом для предприятия».
Первоуральский городской суд признал его виновным во взяточничестве («в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) и мошенничестве с использованием служебного положения ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 4 годам в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах государственной власти и органах местного самоуправления на срок 3 года.
Сергея Матафонова взяли под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как установило следствие, в декабре 2019 года Матафонов, будучи заместителем директора по производству ППМУП «Водоканал», получил взятку в размере 750 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в городе, который просил от него покровительство, включая беспрепятственную приемку выполненных работ. Позже экс-замдиректора убедил директора ООО «Ремонтно-строительное управление № 12», с которым был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ, заключить с тем предпринимателем договоров подряда на сумму свыше 6,5 миллиона рублей.
Также по указанию Сергея Матафонова в августе 2023 года со склада «Водоканала» вывезли стройматериалы стоимостью 25 тысяч рублей, чтобы подключить участок его сына в Билимбае к канализации.
Свою вину бывший директор признал. Гособвинение просило для него 5,5 лет колонии общего режима. Первоуральский «Водоканал» просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку Матафонов является «ценным специалистом для предприятия».
Первоуральский городской суд признал его виновным во взяточничестве («в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) и мошенничестве с использованием служебного положения ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 4 годам в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах государственной власти и органах местного самоуправления на срок 3 года.
Сергея Матафонова взяли под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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