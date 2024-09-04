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Свердловские следователи начали проверку в связи с гибелью жителя Нижнего Тагила в Таиланде
Фото: Владислав Постников
Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила организовал проверку в связи с гибелью туриста из Свердловской области в Королевстве Таиланд.
«В ходе проверки сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего, будут опрошены родственники погибшего, выполнены иные необходимые мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении областного СК.
Ранее телеграм-канал Shot писал со ссылкой на полицию Пхукета о 27-летнем Ильи Орлове из Нижнего Тагила, которого нашли мёртвым в Таиланде со следами пыток: его лицо было в синяках, а руки порезаны до костей. По одной из версий, его могли убить, после чего скинуть труп в канаву, где его и обнаружили. К такому выводу следователи пришли, так как рядом с телом, когда его заметили, не было следов крови.
У Орлова остались жена и маленький ребёнок. Жена сказала, что он ранее пытался покончить жизнь самоубийством. Ребёнок сейчас находится с бабушкой в Паттайе.
«В ходе проверки сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего, будут опрошены родственники погибшего, выполнены иные необходимые мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении областного СК.
Ранее телеграм-канал Shot писал со ссылкой на полицию Пхукета о 27-летнем Ильи Орлове из Нижнего Тагила, которого нашли мёртвым в Таиланде со следами пыток: его лицо было в синяках, а руки порезаны до костей. По одной из версий, его могли убить, после чего скинуть труп в канаву, где его и обнаружили. К такому выводу следователи пришли, так как рядом с телом, когда его заметили, не было следов крови.
У Орлова остались жена и маленький ребёнок. Жена сказала, что он ранее пытался покончить жизнь самоубийством. Ребёнок сейчас находится с бабушкой в Паттайе.
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