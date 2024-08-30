Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о контрабанде хвойного леса с территории России

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Уральская транспортная прокуратура направила в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга дело о контрабанде леса. Об этом сообщает телеграм-канал УТП.Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).«По версии следствия, в период с августа 2022 года по май 2023 года руководитель организации при исполнении внешнеэкономического контракта осуществил незаконное перемещение железнодорожным и автомобильным транспортом через Государственную границу Российской Федерации в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород объемом более 1,2 тыс. куб. м стоимостью свыше 10 млн рублей», – указано в сообщении транспортной прокуратуры.Сообщается, что законность спила лесоматериалов в установленном порядке не подтверждена.