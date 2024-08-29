В Екатеринбурге вынесли приговор лже-полицейскому

5 марта 2024 года Свердловский областной суд вынес приговор 5 соучастникам, назначив им наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 11 лет, с ограничением свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, всем соучастникам суд назначил в качестве дополнительного наказания штраф в размере от 50 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.



Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ленинский районный суд Екатеринбурга определился с приговором одному из участников организованной преступной группы. Обвиняемый вместе с приятелями занимался вымогательством, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов.В сентябре 2022 года банда решила пополнить собственное материальное положение за счёт знакомого одного из бандитов. Заманив мужчину во двор дома на улице Фрунзе, они под видом полицейских задержали его, осмотрели его машину, «нашли» там некое вещество и начали пугать жертву большими сроками за распространение наркотиков. Чтобы избавиться от этих проблем, мужчина доложен был передать преступной группе «откупные» в размере 2350 тысяч рублей.Преступники были очень убедительны в ролях коррумпированных» полицейских. По крайней мере, потерпевший решил откупиться от них и передал требуемую сумму. Но хитрость не шибко помогла: один из участников «театральной труппы» попал на скамью подсудимых, а встал с неё орсужденным за вымогательство, совершенное организованной группой, с применением насилия. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей.Как пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области,