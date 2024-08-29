Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге задержали вора, укравшего айфоны на 900 тысяч рублей

10.26 Суббота, 31 августа 2024
Фото: УМВД России г.Екатеринбург
В Екатеринбурге полицейские раскрыли кражу: посетитель торгового центра на улице Блюхера похитил с витрины дорогостоящие гаджеты на сумму почти в миллион рублей. Злоумышленник, оказавшийся 24-летним местным жителем, уже задержан, сообщили в УМВД России по городу.

Инцидент произошел 24 августа. Молодой человек, ранее шесть раз привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, зашел в ТЦ, чтобы воспользоваться туалетом. Однако, увидев витрину с новенькими iPhone 15, он не удержался от преступления. Подозреваемый умело снял стекло с витрины, забрал семь коробок с гаджетами и, спрятав их под куртку, покинул торговую точку. Всё это произошло на глазах у камер видеонаблюдения.

Оперативники уголовного розыска Кировского района быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что не планировал кражу заранее, но решился на преступление, заметив, что в магазине почти нет покупателей. На следующий день он продал похищенные устройства.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Человека с растительным веществом задержали в Екатеринбурге
29 августа 2024
Глава СК потребовал доклад о конфликте в Екатеринбурге с участием иностранца
23 августа 2024
На восемь часов задержали самолёт из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск
27 августа 2024
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве в канун Нового года
29 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Утопили экскаватор, захламили берег пенопластом. Итоги пилотного проекта реабилитации водоёмов Среднего Урала

Чем обернулся пилотный проект, который хотят распространить на другие водоёмы Свердловской области
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:36 Chery Tiggo T11 стал самым популярным китайским авто с пробегом в Свердловской области
10:26 В Екатеринбурге задержали вора, укравшего айфоны на 900 тысяч рублей
20:59 Одно из предприятий Карпинска выплатит травмированному работнику 800 тысяч рублей
20:50 Авито набирает стажёров-разработчиков
19:59 В первый осенний день Екатеринбургский зоопарк поработает в летнем режиме
19:37 Иномарка в Нижнем Тагиле отправила одного пешехода в больницу, другого — в морг
19:11 В воскресенье на Уктусе обещают открыть новую дорогу
18:56 На субботник в парке Пышминские озерки приглашают желающих
17:52 Оплату по биометрии в метро Екатеринбурга намерены запустить до конца года
16:52 Пользователи Авито могут внести пожертвования в Российский Красный Крест через платформу
16:01 Мэр Екатеринбурга утвердил проект планировки территории одного из кварталов во Втузгородке — на месте здания НИИ появится жилой комплекс
15:38 СМИ: в Екатеринбурге задержан директор «Аэронавигации Урала»
14:56 В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров выросли на 23%
14:19 В областной психиатрической больнице открылось детское отделение
13:39 Уральских школьников научат правильно реагировать на хейт в Сети
13:11 Число жертв взрыва газа в Нижнем Тагиле возросло до 11
11:48 В Екатеринбурге в несколько раз вырос спрос на химчистку
11:04 Из-за незаполненной декларации при вылете из Екатеринбурга у женщины конфисковали 2 млн рублей
10:53 Мэр Екатеринбурга второй раз за месяц повысил «городские» выплаты заключившим контракт с Минобороны
21:33 На прошедшей неделе инспекторы Свердловской ГИБДД пресекли 9532 нарушений ПДД
21:09 Полвека Бориса Рыжего отметят в Екатеринбурге невзирая на давнее отсутствие именинника
20:12 Накануне вечером в Екатеринбурге сбили ребёнка
19:39 Человека с растительным веществом задержали в Екатеринбурге
18:52 Арамильскому мини-садику «Пчёлка» Свердловский облсуд ужесточил наказание
17:03 В новом учебном году в Свердловской области откроются порядка трёх тысяч профильных классов
16:47 Прокуратура заинтересовалась огромной свалкой с опасными отходами у аэропорта Кольцово
Все новости Свердловской области
12:04 Издатель алтайской газеты «Листок» осуждён на 8 лет по статье о фейках об армии
19:57 Исследование: почти 70% покупателей в онлайне доверяют верификации через Госуслуги
18:24 СМИ: Павла Дурова доставили в парижский суд
17:46 ВЦИОМ: затраты на подготовку ребенка к школе выросли до 53 тысяч рублей
16:42 Бренды на онлайн-платформах в условиях высокой конкуренции ищут новые форматы рекламы
16:30 Росздравнадзор проведет проверку после сообщений о камере в кабинете гинеколога ГКБ Уфы
15:03 Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
13:09 WSJ: в 2018 году Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж
12:16 В ФСБ заявили о задержании шести россиян, готовивших нападение на церковь в Ингушетии
11:36 Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют рейсы в целях безопасности
17:03 Сервис Авито Путешествия вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов
13:26 Раздел для помощи в расселении жителей Курской области появился на Авито
17:52 В Италии ограничивают доступ на пляжи и устанавливают светофоры для селфи
17:15 Владивосток накрыл мощный ливень: парализовано движение, машины уходят под воду
15:36 В Приморье экс-ректора госуниверситета подозревают в создании ОПС, крупном хищении и обмане студентов
13:33 В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе
14:36 Власти Приморья сообщили о проблемах с водой на фоне массового отключения электричества
13:24 Приморье осталось без света после плановой тренировки на случай аварийного отключения
12:52 Мошенники стали использовать детей в преступных схемах с банковскими картами
20:44 МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки
17:01 МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом
15:23 Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
14:36 Экс-сотрудники МВД, обвиняемые в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц
18:09 На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы
16:12 Учёные сравнили когнитивные способности «сов» и «жаворонков»
14:54 В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты
Все новости России и мира
10:36 Chery Tiggo T11 стал самым популярным китайским авто с пробегом в Свердловской области
10:26 В Екатеринбурге задержали вора, укравшего айфоны на 900 тысяч рублей
20:59 Одно из предприятий Карпинска выплатит травмированному работнику 800 тысяч рублей
20:50 Авито набирает стажёров-разработчиков
19:59 В первый осенний день Екатеринбургский зоопарк поработает в летнем режиме
19:37 Иномарка в Нижнем Тагиле отправила одного пешехода в больницу, другого — в морг
19:11 В воскресенье на Уктусе обещают открыть новую дорогу
18:56 На субботник в парке Пышминские озерки приглашают желающих
17:52 Оплату по биометрии в метро Екатеринбурга намерены запустить до конца года
16:52 Пользователи Авито могут внести пожертвования в Российский Красный Крест через платформу
16:16 Валерий Сухих: Учет лесного хозяйства – важная работа на уровне муниципалитета и всего региона
16:01 Мэр Екатеринбурга утвердил проект планировки территории одного из кварталов во Втузгородке — на месте здания НИИ появится жилой комплекс
15:48 Ученые ПНИПУ нашли способ прогнозировать эффективность газовых скважин с точностью 95%
15:38 СМИ: в Екатеринбурге задержан директор «Аэронавигации Урала»
14:56 В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров выросли на 23%
14:19 В областной психиатрической больнице открылось детское отделение
13:39 Уральских школьников научат правильно реагировать на хейт в Сети
13:11 Число жертв взрыва газа в Нижнем Тагиле возросло до 11
12:19 В Пермском крае судебные приставы предотвратили пожар
11:48 В Екатеринбурге в несколько раз вырос спрос на химчистку
11:04 Из-за незаполненной декларации при вылете из Екатеринбурга у женщины конфисковали 2 млн рублей
10:53 Мэр Екатеринбурга второй раз за месяц повысил «городские» выплаты заключившим контракт с Минобороны
21:33 На прошедшей неделе инспекторы Свердловской ГИБДД пресекли 9532 нарушений ПДД
21:09 Полвека Бориса Рыжего отметят в Екатеринбурге невзирая на давнее отсутствие именинника
20:12 Накануне вечером в Екатеринбурге сбили ребёнка
19:39 Человека с растительным веществом задержали в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK