В Екатеринбурге задержали вора, укравшего айфоны на 900 тысяч рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге полицейские раскрыли кражу: посетитель торгового центра на улице Блюхера похитил с витрины дорогостоящие гаджеты на сумму почти в миллион рублей. Злоумышленник, оказавшийся 24-летним местным жителем, уже задержан, сообщили в УМВД России по городу.Инцидент произошел 24 августа. Молодой человек, ранее шесть раз привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, зашел в ТЦ, чтобы воспользоваться туалетом. Однако, увидев витрину с новенькими iPhone 15, он не удержался от преступления. Подозреваемый умело снял стекло с витрины, забрал семь коробок с гаджетами и, спрятав их под куртку, покинул торговую точку. Всё это произошло на глазах у камер видеонаблюдения.Оперативники уголовного розыска Кировского района быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что не планировал кражу заранее, но решился на преступление, заметив, что в магазине почти нет покупателей. На следующий день он продал похищенные устройства.Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы.