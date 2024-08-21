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Человека с растительным веществом задержали в Екатеринбурге
Фото: Патрульный участок / t.me/patryltv
В Кировском административном районе Екатеринбурга задержан молодой человек, который привлёк внимание полицейского патруля подозрительным поведением. Во время досмотра у него нашли вещество, которое, судя по всему, является «нелегалкой».
Молодой человек ошивался в гараж, при этом явно не имея намерения забрать машину или, наоборот, поставить её в гараж. Заметившие это патрульные решили проверить личность подозрительного гражданина и доставили в отдел полиции № 3 Кировского района. Там выяснилось, что задержанному 22 года и что при себе он имел пакетик с веществом растительного происхождения (это было установлено в ходе личного досмотра в присутствии понятых).
«Находка была изъята и отправлена на экспертизу. После проведенного исследования будет ясно, что за вещество находилось в пакетике. Гражданин от медицинского освидетельствования отказался. По итогам проверки будут принято процессуальное решение», — публикует комментирии УМВД России по городу Екатеринбургу телеграм-канал «Патрульный участок».
Молодой человек ошивался в гараж, при этом явно не имея намерения забрать машину или, наоборот, поставить её в гараж. Заметившие это патрульные решили проверить личность подозрительного гражданина и доставили в отдел полиции № 3 Кировского района. Там выяснилось, что задержанному 22 года и что при себе он имел пакетик с веществом растительного происхождения (это было установлено в ходе личного досмотра в присутствии понятых).
«Находка была изъята и отправлена на экспертизу. После проведенного исследования будет ясно, что за вещество находилось в пакетике. Гражданин от медицинского освидетельствования отказался. По итогам проверки будут принято процессуальное решение», — публикует комментирии УМВД России по городу Екатеринбургу телеграм-канал «Патрульный участок».
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