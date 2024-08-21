В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве в канун Нового года

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор 25-летнему парню, который в канун Нового года пырнул своего земляка, уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Пострадавшего увезли в больницу, но спасти не смогли.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вся началось с конфликта по малозначительному поводу, который произошёл ещё в ноябре-декабре. Желая обсудить ситуацию, молодые люди 31 декабря 2023 года встретились возле крупного торгового центра на улице 8 Марта, но во время разговора они вновь поругались.«Осуждённый с целью убийства потерпевшего нанес ножом не менее двух ударов в область туловища потерпевшего. С места происшествия потерпевший бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу, однако от полученных ранений скончался», – сообщили в ведомстве.Свою вину молодой человек не признал.Гособвинитель просил назначить парню 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, но Ленинский районный суд решил, что 8 лет 6 месяцев будет достаточно. Также он взыскал с осуждённого в пользу родственников погибшего 2 миллиона рублей в счёт моральной компенсации.Приговор пока не вступил в законную силу.