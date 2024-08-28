Самарских фальшивомонетчиков осудили в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Два жителя Самары оказались на скамье подсудимых в суде Нижнего Тагила. Обоих обвиняли в том, что они сбывали на территории нескольких городов поддельные банковские билеты.Самарских распространителей фальшивых банкнот судили в Ленинском районном суде города Нижний Тагил по части 1статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. В изготовлении фальшивок их не обвиняли, более того, в суде так и не были установлены обстоятельства, при которых преступная парочка приобрела «липовые» деньги.Зато было установлено другое. Согласно материалам следствия, получившим подтверждение в суде, два этих жителя города Самара (один 1985 года рождения, другой — 1989-го) перевозили и пытались сбыть поддельные банковские билеты на общую сумму более миллиона рублей. Как минимум три поддельные купюры номиналом в 5 тысяч каждая они сбыли на территории городов Омутнинск, Пермь и Краснокамск. На фальшивки они приобрели продукты и различные другие товары. Остатки «денег» они собирались потратить на приобретение автомобиля, для чего и приехали в Свердловскую область. Но не тут-то было: они были уличены в совершении преступления и задержаны сотрудниками полиции.Рассмотрев все материалы дела, Ленинский районный суд города Нижний Тагил назначил виновным наказание в виде трёх лет лишения свободы. Этот срок оба проведут в исправительной колонии общего режима.