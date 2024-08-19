В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за подделки документов ради госконтракта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге после проверки прокуратурой Ленинского района заявки индивидуального предпринимателя, учувствовавшего в конкурсе на уборку УрГЭУ, возбудили уголовное дело.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в апреле 2024 года «Уральский государственный экономический университет» на портале «Закупок» разместил извещения о конкурсе на заключение договора об оказании услуг по ежедневной комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территории, одним из требованием которого была указана подтверждённая квалификация участника или коллектива его сотрудников. Другими словами, участники конкурса должны были доказать, что имеют хороший опыт.Желая получить этот контракт, индивидуальный предприниматель, подавая заявку, соврал о том, что ранее он якобы уже заключал договора на оказание подобных услуг.«В этой связи прокуратура в отдел дознания полиции направила материалы в порядке пункта 2 части. 2 статьи 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложенного документа)», – рассказали в ведомстве.