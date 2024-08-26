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Адвокат утверждает, что национальная ненависть могла стать причиной убийства пятилетнего Далера Бобиева
Скриншот из видео: Вечерние ведомости
Адвокат биологического отца мальчика Илкин Амиров предполагает, что национальная ненависть могла стать основным мотивом преступления. Этот довод присутствует и в официальных обвинениях. Вероника Наумова свою вину категорически отрицает. Об этом сообщает издание Накануне.RU.
В Свердловском областном суде начался судебный процесс по делу об убийстве пятилетнего Далера Бобиева. На скамье подсудимых оказались опекунша убитого мальчика Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников.
В июне 2023 года Вероника Наумова объявила о пропаже Далера, и в поисках приняли участие сотни жителей Екатеринбурга. Спустя некоторое время останки ребенка были найдены в гараже недалеко от дома Наумовой. Сразу после этого женщина была арестована. Интересно, что Наумова продолжала получать опекунские выплаты даже после исчезновения мальчика, а заявление о пропаже было сделано в преддверии плановой проверки со стороны соцработников. По версии следствия, Наумова нанесла мальчику тяжелые телесные повреждения металлической ложкой и утопила его в ванной.
Вероника Наумова, опекунша погибшего шестилетнего Далера Бобиева, заявила, что не считает себя виновной в смерти ребенка и утверждает, что трагедия произошла из-за неосторожности другого человека. Наумова также обвинила семью Бобиевых в том, что они не проявляли внимания к Далеру, пока он был у неё под опекой.
В Свердловском областном суде начался судебный процесс по делу об убийстве пятилетнего Далера Бобиева. На скамье подсудимых оказались опекунша убитого мальчика Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников.
В июне 2023 года Вероника Наумова объявила о пропаже Далера, и в поисках приняли участие сотни жителей Екатеринбурга. Спустя некоторое время останки ребенка были найдены в гараже недалеко от дома Наумовой. Сразу после этого женщина была арестована. Интересно, что Наумова продолжала получать опекунские выплаты даже после исчезновения мальчика, а заявление о пропаже было сделано в преддверии плановой проверки со стороны соцработников. По версии следствия, Наумова нанесла мальчику тяжелые телесные повреждения металлической ложкой и утопила его в ванной.
Вероника Наумова, опекунша погибшего шестилетнего Далера Бобиева, заявила, что не считает себя виновной в смерти ребенка и утверждает, что трагедия произошла из-за неосторожности другого человека. Наумова также обвинила семью Бобиевых в том, что они не проявляли внимания к Далеру, пока он был у неё под опекой.
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