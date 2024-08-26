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Вероника Наумова: «Я не чувствую вины за смерть Далера Бобиева, это была неосторожность другого человека»
Скриншот из видео: Вечерние ведомости
Вероника Наумова, опекунша погибшего шестилетнего Далера Бобиева, заявила, что не считает себя виновной в смерти ребенка и утверждает, что трагедия произошла из-за неосторожности другого человека. Наумова также обвинила семью Бобиевых в том, что они не проявляли внимания к Далеру, пока он был у неё под опекой.
«Своей вины именно в смерти я не чувствую, потому что её просто нет». Пока суд не закрыл заседание, Вероника Наумова успела ответить на несколько вопросов журналистов.
В частности, она заявила, что не считает нужным извиняться перед отцом и другими членами семьи погибшего Далера Бобиева, которого она опекала.
«Почему про него вспомнили только тогда, когда он умер? Почему, когда он три года жил у меня, никто не вспоминал про него?», — сказала Наумова (видимо, посчитав, что лучшая защита – это нападение, и начав обвинять семью Бобиевых в недостаточном внимании к Далеру).
На заседании она также заявила, что шестилетнему Далеру причинили смерть по неосторожности, но отказалась называть, кто именно.
«Своей вины именно в смерти я не чувствую, потому что её просто нет». Пока суд не закрыл заседание, Вероника Наумова успела ответить на несколько вопросов журналистов.
В частности, она заявила, что не считает нужным извиняться перед отцом и другими членами семьи погибшего Далера Бобиева, которого она опекала.
«Почему про него вспомнили только тогда, когда он умер? Почему, когда он три года жил у меня, никто не вспоминал про него?», — сказала Наумова (видимо, посчитав, что лучшая защита – это нападение, и начав обвинять семью Бобиевых в недостаточном внимании к Далеру).
На заседании она также заявила, что шестилетнему Далеру причинили смерть по неосторожности, но отказалась называть, кто именно.
Считаю, что это была смерть по неосторожности, причинённая другим человеком. Я не буду говорить, кто это. Эти данные есть у следствия. Я не хочу чтобы ребёнок подвергался той же травле, что и я. Я сокрыла смерть ребенка, [потому что] я опасалась за человека, который мне очень сильно дорог,
— заявила Наумова
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