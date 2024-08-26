Вероника Наумова: «Я не чувствую вины за смерть Далера Бобиева, это была неосторожность другого человека»

— заявила Наумова

Считаю, что это была смерть по неосторожности, причинённая другим человеком. Я не буду говорить, кто это. Эти данные есть у следствия. Я не хочу чтобы ребёнок подвергался той же травле, что и я. Я сокрыла смерть ребенка, [потому что] я опасалась за человека, который мне очень сильно дорог,