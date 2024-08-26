В Екатеринбурге суд закрыл заседания по делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Суд закрыл заседания по делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева, это требовал и госвобинитель, и опекунша, убившая малыша.Прокурор по делу об истязаниях и убийстве Далера Бобиева попросил закрыть процесс по причине возможного разглашения сведений о несовершеннолетних, которые касаются их интимной жизни и унижают их честь и достоинство (напомним, суд удовлетворил ходатайство прокурора).Гособвинителем по делу Вероники Наумовой является Евгений Коваленко — начальник отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области (он же был гособвинителем по деле о госизмене в отношении Ксении Карелиной).Ранее в СК рассказали, что следствие установило, что женщина привлекла к преступлениям своего племянника и двух малолетних девочек, угрожая племяннику выселением из квартиры. В декабре 2022 года обвиняемая, избив мальчика металлической ложкой, утопила его в ванной. Тело ребёнка она спрятала в спортивной сумке в гараже неподалёку от дома, продолжая при этом получать пособия на погибшего ребёнка.