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В Екатеринбурге суд закрыл заседания по делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Суд закрыл заседания по делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева, это требовал и госвобинитель, и опекунша, убившая малыша.
Прокурор по делу об истязаниях и убийстве Далера Бобиева попросил закрыть процесс по причине возможного разглашения сведений о несовершеннолетних, которые касаются их интимной жизни и унижают их честь и достоинство (напомним, суд удовлетворил ходатайство прокурора).
Гособвинителем по делу Вероники Наумовой является Евгений Коваленко — начальник отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области (он же был гособвинителем по деле о госизмене в отношении Ксении Карелиной).
Ранее в СК рассказали, что следствие установило, что женщина привлекла к преступлениям своего племянника и двух малолетних девочек, угрожая племяннику выселением из квартиры. В декабре 2022 года обвиняемая, избив мальчика металлической ложкой, утопила его в ванной. Тело ребёнка она спрятала в спортивной сумке в гараже неподалёку от дома, продолжая при этом получать пособия на погибшего ребёнка.
Прокурор по делу об истязаниях и убийстве Далера Бобиева попросил закрыть процесс по причине возможного разглашения сведений о несовершеннолетних, которые касаются их интимной жизни и унижают их честь и достоинство (напомним, суд удовлетворил ходатайство прокурора).
Гособвинителем по делу Вероники Наумовой является Евгений Коваленко — начальник отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области (он же был гособвинителем по деле о госизмене в отношении Ксении Карелиной).
Ранее в СК рассказали, что следствие установило, что женщина привлекла к преступлениям своего племянника и двух малолетних девочек, угрожая племяннику выселением из квартиры. В декабре 2022 года обвиняемая, избив мальчика металлической ложкой, утопила его в ванной. Тело ребёнка она спрятала в спортивной сумке в гараже неподалёку от дома, продолжая при этом получать пособия на погибшего ребёнка.
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