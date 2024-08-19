В Екатеринбурге начинается суд по делу об убийстве и истязании Далера Бобиева

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня в Екатеринбурге началось первое судебное слушание по громкому уголовному делу об убийстве и истязании Далера Бобиева. Заседание стартовало в 10:30. Старший помощник руководителя Следственного комитета Александр Шульга рассказал о ходе расследования.Обвиняемыми по делу проходят жительница Екатеринбурга и её несовершеннолетний племянник. По данным следствия, женщина, являясь опекуном мальчика, систематически применяла к нему насилие и в итоге убила его. Ей предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая «убийство малолетнего с особой жестокостью по мотивам национальной ненависти», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «истязание», «незаконное лишение свободы» и «мошенничество при получении выплат».Следствие установило, что женщина привлекла к преступлениям своего племянника и двух малолетних девочек, угрожая племяннику выселением из квартиры. В декабре 2022 года обвиняемая, избив мальчика металлической ложкой, утопила его в ванной. Тело ребёнка она спрятала в спортивной сумке в гараже неподалёку от дома, продолжая при этом получать пособия на погибшего ребёнка.В ходе следствия также было выявлено нарушение со стороны бывшего специалиста отдела опеки и попечительства, которая внесла ложные сведения в официальный документ, что позволило опекуну продолжать получать выплаты на умершего ребёнка. Ей предъявлено обвинение в служебном подлоге.В видеоматериале, представленном Следственным комитетом, обвиняемая Вероника Наумова рассказывает о том, как наказывала Далера. По её словам, из-за того, что он вставал ночью, его привязывали за ногу. Иногда мальчик был вынужден полдня стоять в углу, пока не попросит прощения. Наумова также признаётся, что однажды она связала Далера и оставила его в ванной, потому что он украл еду. Она утверждает, что всё это делала «в целях наказания».