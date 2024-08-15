Меньше недели ушло у мошенников на хищение 33 миллионов рублей у жителей Екатеринбурга

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Только на этой неделе телефонные мошенники обчистили карточки и кредитки жителей Екатеринбурга на сумму порядка 33 миллионов рублей. Такие данные приводят в городском УМВД.В связи с ужасающим ростом дистанционный хищений у местных жителей сегодня, 24 августа, сотрудники аппарата всех 15-ти отделов полиции вышли на массовый рейд по профилактики мошенничества, во время которого представители правоохранительной системы беседуют с горожанами на эту тему. В том числе сегодня на улицы города вышел общаться с населением начальник екатеринбургской полиции Максим Метелица, возглавивший этот рейд.Отмечается, что городская полиция и без того на ежедневной основе проводит по предупреждению мошенничества. Однако даже образованные горожане продолжают поддаваться на уловки аферистов и лишаться всех своих сбережения, усугубляя ситуацию гигантскими кредитами.