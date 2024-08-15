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Меньше недели ушло у мошенников на хищение 33 миллионов рублей у жителей Екатеринбурга

12.46 Суббота, 24 августа 2024
Фото: УМВД Екатеринбурга
Только на этой неделе телефонные мошенники обчистили карточки и кредитки жителей Екатеринбурга на сумму порядка 33 миллионов рублей. Такие данные приводят в городском УМВД.

В связи с ужасающим ростом дистанционный хищений у местных жителей сегодня, 24 августа, сотрудники аппарата всех 15-ти отделов полиции вышли на массовый рейд по профилактики мошенничества, во время которого представители правоохранительной системы беседуют с горожанами на эту тему. В том числе сегодня на улицы города вышел общаться с населением начальник екатеринбургской полиции Максим Метелица, возглавивший этот рейд.

Отмечается, что городская полиция и без того на ежедневной основе проводит по предупреждению мошенничества. Однако даже образованные горожане продолжают поддаваться на уловки аферистов и лишаться всех своих сбережения, усугубляя ситуацию гигантскими кредитами.

«Актуальным остаётся такой способ обмана, как звонки и сообщения от лица "руководителя", который требует оказать содействие, якобы, "сотрудникам ФСБ" и "ЦБ России", а также звонки от "сотовых операторов", предлагающих пролонгировать договор обслуживания телефонного номера. Способы обмана постоянно совершенствуются, однако в конце концов все сводится к тому, что потерпевшего просят перевести деньги или сообщить код из сообщения»,

– напоминают в полиции.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:22 Киосков и павильонов меньше, нестационарной торговли – больше. Промежуточные итоги реформы НТО в Екатеринбурге
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