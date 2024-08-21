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Екатеринбурженка отдала пять тысяч за якобы заказанный её дочерью мёд
Кадр из видео: «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге пенсионерка угодила в ловушку мошенников там, где этого совсем не ожидала. К пожилой женщине возле подъезда подошла незнакомка, заявившая, что якобы её дочь заказала мёд за пять тысяч рублей, и попросила заплатить.
Не зная наверняка, горожанка пустила незнакомку к себе домой, где отдала деньги. Впоследствии женщина узнала, что её дочь ничего не заказывала, а мёд оказался не мёдом, а непонятной жидкостью, рассказали в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург», где опубликовали кадры с мошенницей, заснятые с камеры домофона. На видео слышно, как женщина сначала узнает, как зовут дочь, а потом, выясняя, что её точно нет дома, стремится попасть в подъезд вместе с пожилым человеком.
Причём аферистка пыталась обмануть и другую пенсионерку из того же дома на Пехотинцев, 12, но в другой день. Однако там мошенница, узнав, что дома находится зять, быстро ретировалась.
Не зная наверняка, горожанка пустила незнакомку к себе домой, где отдала деньги. Впоследствии женщина узнала, что её дочь ничего не заказывала, а мёд оказался не мёдом, а непонятной жидкостью, рассказали в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург», где опубликовали кадры с мошенницей, заснятые с камеры домофона. На видео слышно, как женщина сначала узнает, как зовут дочь, а потом, выясняя, что её точно нет дома, стремится попасть в подъезд вместе с пожилым человеком.
Причём аферистка пыталась обмануть и другую пенсионерку из того же дома на Пехотинцев, 12, но в другой день. Однако там мошенница, узнав, что дома находится зять, быстро ретировалась.
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