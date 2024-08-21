Возрастное ограничение 18+
Молодого екатеринбуржского «ботаника» лишили свободы условно
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Суд сравнительно мягко обошёлся с молодым жителем Екатеринбурга, который выращивал у себя дома «наркоманское» растение. Парню удалось доказать, что делал он это не с целью продажи.
На скамье подсудимых Железнодорожного районного суда Екатеринбурга оказался 21-летний молодой человек, увлёкшийся растениеводством, да не слишком законным. Вместо того, чтобы выращивать у себя на подоконнике томаты какие-нибудь или лимоны, он посадил по горшкам коноплю, а когда та подросла, собрал «урожай» и изготовил из него марихуану.
За такие труды екатеринбургского «ботаника» и самого вполне могли посадить, и надолго. Но судья решил обойтись гуманно, с учётом того, что подсудимый растил коноплю и изготавливал наркоту исключительно для собственного употребления. Приговором молодому человеку стали 3 года лишения свободы, но условно. Если же за четыре года исправительного срока он будет пойман на рецидиве или на каком-то другом преступлении, то в места не столь отдалённые всё же отправится.
На скамье подсудимых Железнодорожного районного суда Екатеринбурга оказался 21-летний молодой человек, увлёкшийся растениеводством, да не слишком законным. Вместо того, чтобы выращивать у себя на подоконнике томаты какие-нибудь или лимоны, он посадил по горшкам коноплю, а когда та подросла, собрал «урожай» и изготовил из него марихуану.
За такие труды екатеринбургского «ботаника» и самого вполне могли посадить, и надолго. Но судья решил обойтись гуманно, с учётом того, что подсудимый растил коноплю и изготавливал наркоту исключительно для собственного употребления. Приговором молодому человеку стали 3 года лишения свободы, но условно. Если же за четыре года исправительного срока он будет пойман на рецидиве или на каком-то другом преступлении, то в места не столь отдалённые всё же отправится.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Уроженку Екатеринбурга с гражданством США Ксению Карелину приговорили к 12 годам колонии
15 августа 2024
15 августа 2024
Защита обжаловала приговор Ксении Карелиной по делу о госизмене
18 августа 2024
18 августа 2024