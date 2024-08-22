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Сбежавшего из ивдельской колонии-поселения осуждённого поймали
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Осуждённого 46-летнего Андрея Ефремова, который вчера сбежал из колонии-поселении при ИК-63 в Ивделе, поймали. Он прошёл не менее 50 километров.
Его розыском занимались сотрудники ИК-63, а также ИК-3 Краснотурьинска, поскольку она расположена наиболее близко к Ивделю.
«В итоге его задержали сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-3. Осуждённый был задержан вблизи посёлка Старая Сама Идельского городского округа, на мосту через реку Сосьва. В задержании участвовали несколько человек. Сопротивления осуждённый не оказал. Также он не успел совершить ничего противозаконного», – сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.
Сейчас беглеца уже возвращают обратно на машине.
Его розыском занимались сотрудники ИК-63, а также ИК-3 Краснотурьинска, поскольку она расположена наиболее близко к Ивделю.
«В итоге его задержали сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-3. Осуждённый был задержан вблизи посёлка Старая Сама Идельского городского округа, на мосту через реку Сосьва. В задержании участвовали несколько человек. Сопротивления осуждённый не оказал. Также он не успел совершить ничего противозаконного», – сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.
Сейчас беглеца уже возвращают обратно на машине.
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