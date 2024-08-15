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В Свердловской области почти на 25% выросло количество особо тяжких преступлений
Иллюстрация: Андрей Гоголев
За последние семь месяцев в Свердловской области зарегистрировали 28 215 преступлений, что на 3,7% меньше, чем было зафиксировано за тот же период в прошлом году. При этом стало больше преступлений тяжких и особо тяжких.
Согласно статистике, которую привела областная прокуратура, почти половина преступлений – 46,9% – относятся к категории небольшой тяжести, 30,9% – тяжкие или особо тяжкие, оставшиеся 22,2% – средней тяжести. Из них на 15,5% сократилось число преступлений средней тяжести, на 5,7% – преступлений небольшой тяжести. При этом на 4,4% выросло число тяжких преступлений и на 24,6% особо тяжких преступлений.
В общественных местах было совершено 22,6 % уголовно наказуемых деяний от всего числа. Отмечается, что это на 28,5% меньше, чем в прошлом году. Большинство преступлений происходило в городах и посёлках городского типа – 25 411 (90,1 %), в сельской местности – 2 797 (9,9 %). Количество погибших, которые фигурирует в уголовных делах, составило 334 человек, пострадавших, кому был причинён тяжкий вред, – 525 лицам. При том, что в сёлах произошло ощутимо меньше преступлений, чем в городах, на них приходится 24,6% погибших и 24,4% пострадавших.
Продолжает расти число преступлений в «киберпространстве» (с применением информационно-телекоммуникационных технологий), доля которых составила 34%, что на 15,9% больше, чем в прошлом году: рост с 8 284 до 9 601. Из них 41% составляют мошенничества, 31% – деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 12% – кражи. Причём в числе пострадавших 13,3% пенсионеров и 1% детей.
Всего за эти семь месяцев было установлено 11 983 лица, совершивших преступления, из них: 17,2 % – женщины, 3,8 % – несовершеннолетние, 2,3 % – учащиеся. Также 58,5% преступников не имеют постоянного источника дохода, 0,7% являются безработными. В состоянии алкогольного опьянения совершено 25,2 % преступлений, в состоянии наркотического опьянения – 0,9 %.
Членом семьи, супругом, сожителем (в том числе бывшим) совершено 14,1% преступлений из числа расследованных. Из них в 1 666 (+10,6 %) случаях потерпевшими являются лица женского пола, в 1 065 (+ 45,7 %) несовершеннолетние.
Согласно статистике, которую привела областная прокуратура, почти половина преступлений – 46,9% – относятся к категории небольшой тяжести, 30,9% – тяжкие или особо тяжкие, оставшиеся 22,2% – средней тяжести. Из них на 15,5% сократилось число преступлений средней тяжести, на 5,7% – преступлений небольшой тяжести. При этом на 4,4% выросло число тяжких преступлений и на 24,6% особо тяжких преступлений.
В общественных местах было совершено 22,6 % уголовно наказуемых деяний от всего числа. Отмечается, что это на 28,5% меньше, чем в прошлом году. Большинство преступлений происходило в городах и посёлках городского типа – 25 411 (90,1 %), в сельской местности – 2 797 (9,9 %). Количество погибших, которые фигурирует в уголовных делах, составило 334 человек, пострадавших, кому был причинён тяжкий вред, – 525 лицам. При том, что в сёлах произошло ощутимо меньше преступлений, чем в городах, на них приходится 24,6% погибших и 24,4% пострадавших.
Продолжает расти число преступлений в «киберпространстве» (с применением информационно-телекоммуникационных технологий), доля которых составила 34%, что на 15,9% больше, чем в прошлом году: рост с 8 284 до 9 601. Из них 41% составляют мошенничества, 31% – деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 12% – кражи. Причём в числе пострадавших 13,3% пенсионеров и 1% детей.
Всего за эти семь месяцев было установлено 11 983 лица, совершивших преступления, из них: 17,2 % – женщины, 3,8 % – несовершеннолетние, 2,3 % – учащиеся. Также 58,5% преступников не имеют постоянного источника дохода, 0,7% являются безработными. В состоянии алкогольного опьянения совершено 25,2 % преступлений, в состоянии наркотического опьянения – 0,9 %.
Членом семьи, супругом, сожителем (в том числе бывшим) совершено 14,1% преступлений из числа расследованных. Из них в 1 666 (+10,6 %) случаях потерпевшими являются лица женского пола, в 1 065 (+ 45,7 %) несовершеннолетние.
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