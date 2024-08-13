Жителя Краснотурьинска приговорили к девяти годам за убийство собутыльника

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинске к девяти годам лишения свободы приговорили местного жителя за убийство собутыльника, с которым он был недолго знаком.Кровавый инцидент, о котором идёт речь, произошёл в начале этого года, 29 января. Как это и всегда бывает в таких историях, компания, в которой люди были не очень хорошо друг другу знакомы, распивала спиртные напитки. В какой-то момент между мужчиной и одним из участников застолья произошёл конфликт, во время которого ныне осуждённый схватился за складной нож и напал на «обидчика». Позже судмедэксперты насчитали на убитом 35 ножевых ранений на голове, шее, туловище, а также на руках и ногах.Краснотурьинский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Свердловской области.