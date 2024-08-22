Из ивдельской колонии-поселения сбежал осуждённый

Предоставлено ГУФСИН по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Из колонии-поселении при ИК-63 в Ивделе сбежал осуждённый. Свердловское ГУФСИН объявило в розыск 46-летнего Андрея Ефремова, уроженца села Туринская Слобода.Как рассказал Вечерним Ведомостям начальник пресс-службы областного управления ФСИНа Александр Левченко, Ефремов сбежал вчера, 21 августа.Из особых примет у него татуировки: на левой кисти буква «А» и пять точек, на кисти левой руки две «_ _+#», на указательном пальце жирный крест, на среднем пальце перстень, на мизинце доллар, на левом предплечье чёрный узор, на шее с правой стороны цифра 40.Всех, кто может что-либо знать о сбежавшем осуждённом, просят звонить в дежурную часть ГУФСИН «8 (343) 359-56-11», отдел розыска ГУФСИН «8(343)359-57-44», «112» или обращаться в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантируется.