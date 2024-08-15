В Первоуральский суд передано дело о многомиллионном обороте наркотиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сумма в 11 с половиной миллионов рублей фигурирует в уголовном деле, которое только что закончила оформлять Свердловская областная прокуратура. Именно такого размера доход от продажи наркотических средств пытался легализовать обвиняемый.Согласно материалам, собранным Свердловской прокуратурой, житель Первоуральска 1987 года рождения летом 2022 года начал выполнять функции курьера для некоей организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотических веществ. Он же выполнял в банде функции руководителя «подпольного» оптового склада наркоты. В его задачи входило получать от подельников координаты нахождения наркотиков, забирать из тайника запрещённые вещества, расфасовывать их, а затем прятать в «закладках». При этом, охват его деятельности был очень широк — несколько российских регионов. Затем он в свою очередь рассылал координаты спрятанных наркотиков покупателям.Когда на мужчину вышли правоохранительные органы, у него из незаконного оборота изъяли более 39 с половиной килограммов наркотических средств. Кроме того, было установлено, что в период с марта по декабрь 2023 года обвиняемый успел конвертировать прибыль в российские рубли, легализовав незаконно полученные денежные средства в размере свыше 11 миллионов рублей. Ещё одним преступлением мужчины стало изготовлением им поддельного удостоверения инспектора ДПС ГИБДД, которым он пользовался для совершения своей преступной деятельности.Судить наркоторговца будут в Первоуральском городском суде, куда уже переданы материалы, собранные прокуратурой, вместе с обвинительным заключением. Держать ответ ему придётся сразу по нескольким уголовным статьям, включая «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах», «подделку удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования» и «совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в особо крупном размере».