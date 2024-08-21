В Первоуральске коллекторов оштрафовали за слишком рьяный подход к работе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Первоуральские коллекторы слишком увлеклись, требуя возврата долга от клиентки микрокредитной организации. Теперь они сами «попали на деньги».Молодая жительница Первоуральска, взявшая микрозайм в кредитной организации, в какой-то момент стала получать телефонные звонки с незнакомых номеров. Звонившие суровыми голосами обещали ей различного рода неприятности, если она не вернёт деньги с процентами.Эти угрозы должница восприняла очень серьёзно и обратилась в службу судебных приставов. Там, узнав, что с неё требуют возврата долга обещаниями «поставить семью на колени», дюже осерчали. Звонивших вычислили и оштрафовали на 75 тысяч рублей. «Займ, конечно, девушке всё равно придётся возвращать», — уточняет рассказавший эту историю первоуральский ресурс Pervo.Ru.К слову, стоит отметить, что первоуралочка совершенно правильно обратилась по поводу угроз от коллекторов к служебным приставам, а не, например, в полицию. Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области контролируют работу «сборщиков долгов» и следит, чтобы они не слишком рьяно подходили к своей задаче по выбиванию денег.