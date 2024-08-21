Почти 2,4 миллиона кредитных рублей перевёл аферистам студент из Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жертвами телефонным мошенников становятся не только пожилые люди. В Екатеринбурге студент театрального института перевёл аферистам 2 миллиона 394 тысячи рублей, оставив заявку на фишинговом сайте, который был очень похож на один из популярных сервисов по поиску работы.Как рассказал сотрудникам полиции молодой человек, он оставил заявку по вакансии ещё в апреле. Позже ему позвонила неизвестная девушка, представившаяся менеджером интернет-ресурса, куда студент хотел устроиться удалённо. Девушка заявила, что ему для того, чтобы получить работу, якобы нужно зарегистрироваться в телеграм-боте, куда он ввёл свои личные данные, и через который в течение недели он по инструкции мошенников оформлял на себя крупные кредиты, затем переводя все деньги на неизвестные ему счета до тех пор, пока карту не заблокировали.«Не выполняйте указания незнакомцев, особенно, связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями, остерегаться сомнительных предложений о дополнительном заработке и высокой прибыли, особенно если вы не обладаете соответствующими знаниями», – напоминают в городском УМВД.