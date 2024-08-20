В Алапаевске вынесли приговор «бегунку» за хищение сбережений у 11 пенсионеров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Алапаевске вынесли приговору 19-летнему «бегунку» из Екатеринбурга, забиравшего у пожилых людей по указанию телефонных мошенников личные сбережения. «Добегался» парень до семи лет лишения свободы.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, молодого человека признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба, в крупном размере). Осуждённый с августа 2023 года ходил по квартирам пенсионеров, уже обманутых мошенниками, и забирал у них деньги. Аферисты действовали по схеме «родственник попал в ДТП». Таким образом, молодой человек похитил у 11 пожилых граждан свыше 3 миллионов рублей сбережений.Суд назначил «бегунку» 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.