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В Екатеринбурге 53-летнего мужчину обвиняют в трёх эпизодах сексуализированного насилия над сыном знакомого
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге 53-летнего местного жителя обвинили в нескольких изнасилованиях мальчика. Родители ребёнка считали мужчину другом семьи.
Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru, ссылаясь на свой источник, близкий к следствию. По его данным, мужчина на протяжении семи лет – с 2014 года, когда мальчику было всего шесть лет, по 2021 год – совершал насильственные действия сексуализированного характера. Следствие установило, как минимум, три эпизода.
«Преступления совершались дома как у самого мальчика в посёлке Белоярский, так и его старшего "друга" в Екатеринбурге», – пишет издание.
Сообщается, что мужчину задержали и что он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по четырем статьям.
В областном СКР эту историю не стали комментировать.
Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru, ссылаясь на свой источник, близкий к следствию. По его данным, мужчина на протяжении семи лет – с 2014 года, когда мальчику было всего шесть лет, по 2021 год – совершал насильственные действия сексуализированного характера. Следствие установило, как минимум, три эпизода.
«Преступления совершались дома как у самого мальчика в посёлке Белоярский, так и его старшего "друга" в Екатеринбурге», – пишет издание.
Сообщается, что мужчину задержали и что он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по четырем статьям.
В областном СКР эту историю не стали комментировать.
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