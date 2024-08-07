В Верх-Исетском районе Екатеринбурга задержали «селянина» с наркотой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Почти три грамма наркотического средства нашли екатеринбургские полицейские у жителя посёлка Шабровский. Мужчину задержали на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга.Машина такси неподалёку от садового товарищества «Дружба» привлекла внимание сотрудников полка патрульно-постовой службы УМВД по городу Екатеринбургу. Когда она направились в сторону машины, то успели заметить, как сидящий на пассажирском сидении человек что-то бросает себе под ноги. «Что-то» оказалось свёртком с запрещённым содержимым. Позже, когда подозрительного человека задержали, а содержимое свёртка отправили на экспертизу, выяснилось, что «пассажир» пытался избавиться от синтетического наркотика, производного метилового эфира бутановой кислоты. Вес обнаруженной наркоты оказался равен 2,9 грамма.При опросе подозреваемый сознался, что приобрел «синтетику» для личного употребления без цели дальнейшего сбыта. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о приобретении и хранении наркотического вещества, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».