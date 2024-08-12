В Екатеринбурге вынесли приговор 11 уральцам за участие в экстремистском объединении

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 14 августа, Ленинский районный суд вынес приговор 11 жителям Свердловской области, признав их виновными в участии в деятельности экстремистского объединения (чч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ).Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, речь идёт об участниках общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси»*, которое в июле 2019 года было признано Верховным судом Республики Коми, экстремистской организацией. Также это движение известно под более знакомыми наименованиями «Союз Советский Социалистических Республик»* и «СССР»*, так как идеология организации основана на отрицании распада союза как государства.В Свердловской области ячейка этой организации сформировалась после того, как двоим осуждённым захотелось представлять интересы движения и искать себе единомышленников среди других осуждённых. Это происходило примерно с июля 2019 года по сентябрь 2020 года. Периодически они вместе собирались и проводили видеоконференции, на которых пропагандировали свою идеологию, как полагает следствие, с целью дискредитации деятельности органов государственной власти. Также они своими силами готовили агитационный материл и распространяли его, призывая всех подчиняться их власти.«Члены объединения, согласно внутренней организационной иерархии, сами себя назначали на должности, сходные с наименованиями должностей, ранее существовавших в государственных органах Союза Советских Социалистических Республик, издавали так называемые указы и так далее», – рассказали в ведомстве.Ленинский районный суд в зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях назначил:– двоим организатором ячейки экстремистского объединения – по 6 лет лишения свободы;– одному участнику – 4 года лишения свободы;– ещё восьми – по 2 года лишения свободы каждому.Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.