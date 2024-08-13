По пять лет колонии получили два «сотрудника полиции» за разбойное нападение в Нижнем Тагиле

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнем Тагиле к пяти годам лишения свободы приговорили двух местных жителей, которые в июне 2022 года, представившись сотрудниками полиции, ограбили мужчину с инвалидностью.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, находясь в состоянии опьянения, заявили потерпевшему (у которого, кстати, третья группа инвалидности), что они являются сотрудниками полиции и попросили пройти с ним в квартиру в одном из домов в Дзержинском районе, где избили дубинками и отобрали сотовый телефон.Сообщается, что ранее они уже были судимы. Свою вину «правоохранители» не признали.А вот суд признал их виновными по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), и назначил каждому по 5 лет исправительной колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.