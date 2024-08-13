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По пять лет колонии получили два «сотрудника полиции» за разбойное нападение в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Нижнем Тагиле к пяти годам лишения свободы приговорили двух местных жителей, которые в июне 2022 года, представившись сотрудниками полиции, ограбили мужчину с инвалидностью.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, находясь в состоянии опьянения, заявили потерпевшему (у которого, кстати, третья группа инвалидности), что они являются сотрудниками полиции и попросили пройти с ним в квартиру в одном из домов в Дзержинском районе, где избили дубинками и отобрали сотовый телефон.
Сообщается, что ранее они уже были судимы. Свою вину «правоохранители» не признали.
А вот суд признал их виновными по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), и назначил каждому по 5 лет исправительной колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, находясь в состоянии опьянения, заявили потерпевшему (у которого, кстати, третья группа инвалидности), что они являются сотрудниками полиции и попросили пройти с ним в квартиру в одном из домов в Дзержинском районе, где избили дубинками и отобрали сотовый телефон.
Сообщается, что ранее они уже были судимы. Свою вину «правоохранители» не признали.
А вот суд признал их виновными по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), и назначил каждому по 5 лет исправительной колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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