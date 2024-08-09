Учителя музыки из свердловского села Кузино признали виновным в педофилии

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд признал Евгения Полежаева, работавшего учителем музыки в селе Кузино Первоуральского городского округа, виновным в педофилии и отправил мужчину за решётку на 23 года строго режима.Полежаев признан виновным по пункту «в» части 4 статьи и пункту «б» части 5 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, в том числе четырнадцатилетнего возраста), части 1 статьи 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), пунктов «а», «в» части 2 статьи 242.2 (использование несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, для изготовления порнографии) и пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, с использованием сети Интернет). Потерпевшими стали 22 ребёнка, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе суда.Ранее в СМИ сообщалось, что педагогу вменяют 132 эпизода насильственных действий над школьниками.Учителю музыки, к которому дети приходили учиться играть на гитаре и на барабанах, назначили наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права 18 лет работать учителей, а также с запретом в течение 10 лет заниматься администрированием сайтов и с ограничением свободы на 2 года. Кроме того, суд обязал Полежаева выплатить потерпевшим в общей сумме более 8 миллионов рублей моральной компенсации. Приговор пока не вступил в законную силу.