Возрастное ограничение 18+

Свердловский предприниматель обвинил супругу в захвате бизнеса, пока он проходил реабилитацию после инсультов

17.00 Вторник, 13 августа 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Предприниматель Игорь Белыш, занимающийся лесозаготовкой, обвинил свою бывшую супругу в отъёме бизнеса. Как рассказал Белыш Вечерним ведомостям, после того как он в 2020 году перенёс два инсульта, супруга Надежда Смагина в период его реабилитации и плохого состояния здоровья зарегистрировалась в качестве ИП и произвела передачу прав по договорам аренды лесных участков, заключённых с Минприроды Свердловской области, с супруга на себя, и теперь занимается рубкой леса в промышленных масштабах в районе посёлка Махнёво.

Белыш утверждает, что Смагина подделала его подпись, и что на самом деле никакую переуступку прав он не совершал. С ним согласился арбитражный суд Свердловской области, который вынес решение о недействительности указанных договоров и постановил восстановить право аренды участков за предпринимателем.

«Как следует из материалов дела, подпись от имени ИП Белыша Игоря Викторовича в оспариваемых договорах выполнена не им самим, а иным лицом с подражанием его подлинной подписи, что подтверждается заключением эксперта от 31.01.2024г. №136/06-5-24, а также заключениями специалистов от 11.09.2023г. №6/2023, от 11.08.2023г. №1/390и-23»,

говорится в решении суда


Судебное решение на момент публикации в силу ещё не вступило. Надежда Смагина подала апелляцию, и 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми оставил её без движения до 19 августа, поскольку к жалобе не был приложен документ об уплате госпошлины. Сам Игорь Белыш выразил в разговоре с корреспондентом veved.ru мнение, что таким образом его экс-супруга намеренно затягивает вступление в силу решения, обязывающего передать ему лесные участки – поскольку сейчас на них активно ведётся работа по лесозаготовке.



Адвокат Игоря Белыша Василий Ласкин добавляет, что ответственность организатора подобной схемы захвата бизнеса не должна ограничиваться гражданской – виновник должен понести и уголовную ответственность, однако даже при наличии результатов экспертиз и возбуждённых уголовных дел правоохранительные органы до сих пор не установили подозреваемых или обвиняемых.

По словам Ласкина, с 2021 года супруга неоднократно помещала Игоря Белыша в различные больницы, реабилитационные центры, успокаивая, что все рабочие процессы в его бизнесе идут хорошо, однако после выписки предпринимателя в 2023 году выяснилось, что ИП Белыш не только более не является стороной по договорам аренды лесных участков, заключенных им с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, но и активы его предприятия выведены на других лиц или распроданы. Сама Смагина, согласно данным из ЕГРЮЛ, зарегистрировалась в качестве ИП в апреле 2022 года. В браке с Белышом она состояла с 27 января 2022 по 7 августа 2023 года.

«В МО МВД России «Алапаевский» неоднократно подавались заявления о преступлениях, по которым выносились незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящее время по большинству фактов возбуждены уголовные дела по статьям мошенничество, подделка документов, самоуправство. Однако расследование проводится неэффективно, по уголовным делам до сих пор нет подозреваемого, несмотря на то, что абсолютно ясно в чью пользу выбыли активы ИП, и что его подписи повсеместно подделаны»,

— говорит адвокат


После ряда обращений в вышестоящие инстанции, ГУ МВД поставило дела на контроль, но пока сложно оценить его эффективность, — сказал Вечерним ведомостям Василий Ласкин.

«Мы как потерпевшая сторона обратились в полицию, с просьбой инициировать перед судом вопрос о наложении ареста на все спорные арендные участки с запретом новым пользователям распоряжаться и пользоваться ими, т.к. непринятие данных мер ежедневно наносит ИП как законному арендатору лесных участков существенный ущерб, ведь в настоящее время активно вырубается самая качественная древесина. Полиция же отказала в удовлетворении такого ходатайства»,

— сказал Ласкин


Получить комментарий у Надежды Смагиной Вечерним ведомостям не удалось – предпринимательница не ответила на телефонный звонок. Мы готовы при возникновении у неё такого желания дать ей возможность выразить свою позицию.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Работу сауны в Нижнем Тагиле, в которой отравились дети, приостановили
05 августа 2024
По требованию прокуратуры из Ирбитского лесничества уволили бессовестного сотрудника
12 августа 2024
Сысертца приговорили к 18 годам колонии за убийство, покушение на убийство и разбой
07 августа 2024
Осуждённым за взяточничество полицейским из Екатеринбурга ужесточили наказание
08 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Платные парковки и повышение стоимости проезда. Замминистра транспорта озвучил условия для успешной реализации транспортной реформы

Общественный транспорт уже вовсю реформируют в Челябинске, а вот Екатеринбург только начинает этот путь – и городу, похоже, есть чему поучиться у соседей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:03 Свердловские добровольцы успели выкупить пожарный автомобиль «Соболь»
17:00 Свердловский предприниматель обвинил супругу в захвате бизнеса, пока он проходил реабилитацию после инсультов
16:47 На Уралмаше могут построить образовательный центр для детей
16:25 В Екатеринбурге на детской площадке на Пехотинцев неизвестный бросил в детей нож
16:15 Свердловские власти заявили о стабильном росте региональной экономики
15:33 По пять лет колонии получили два «сотрудника полиции» за разбойное нападение в Нижнем Тагиле
14:41 Под свердловским посёлком Билимбай подростка искусала собака
14:30 Свердловские спасатели предупреждают об очень сильных дождях 14 августа
14:08 Во время рейда «Такси» ГИБДД Екатеринбурга поймала девять нарушителей
13:33 С апреля на Урал привезли свыше трёх тонн заграничных нектаринов и персиков
13:12 Обругавший мальчика в z-шапке екатеринбуржец не смог добиться пересмотра приговора
12:36 На полтора месяца продлили перекрытие на улице Пушкина в Екатеринбурге
12:17 Учителя музыки из свердловского села Кузино признали виновным в педофилии
11:38 16 августа в Екатеринбурге презентуют путеводитель по Химмашу
11:14 В Свердловской области ищут близнецов, которых отец должен был передать матери
10:34 С начала года в Свердловской области произошло 60 ДТП с участием мотоциклов
10:17 Глава СК заинтересовалась подростками на электросамокате, которые сбили коляску с ребёнком в Екатеринбурге
09:28 Во время пожара в садовом товариществе возле Меги в Екатеринбурге сгорел дом эколога
21:13 Главу Артинской администрации оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог
20:57 Обычная нитка едва не погубила екатеринбургского котёнка
19:56 Свердловский облсуд увеличил размер выплаты за затопленный «Водоканалом» сад
19:10 Молодой воришка за один поход в ТЦ «Академический» унёс добычи на полмиллиона рублей
18:48 Пожилой водитель погиб в ДТП возле Каменска-Уральского
17:50 По требованию прокуратуры из Ирбитского лесничества уволили бессовестного сотрудника
17:17 Глава СК поставил на контроль ситуацию семьи из свердловского села Рыбниковского
16:43 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Татищева
Все новости Свердловской области
17:01 МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом
15:23 Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
14:36 Экс-сотрудники МВД, обвиняемые в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц
18:09 На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы
16:12 Учёные сравнили когнитивные способности «сов» и «жаворонков»
14:54 В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты
13:55 Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube
18:42 Антарктида переживает тепловую аномалию
17:11 За полгода 83 млн российских пользователей хотя бы один раз сталкивались с утечкой персональных данных
16:26 Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании с правительством
16:11 СК: по факту нападения на курские населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям УК
14:39 В Лобне произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
14:24 СМИ: кофе превращается в предмет роскоши на фоне изменения климата и роста цен
17:46 В Забайкалье ввели режим ЧС регионального характера
16:27 В Туапсе тушат мощный пожар на рынке
16:24 В Дальнереченске из-за прорыва дамбы подтоплены восемь домов
15:29 Тропический шторм «Дебби» затопил побережье Флориды
14:08 В Москве в жилом доме произошел взрыв
13:36 В Бангладеш в ходе беспорядков погибли более ста человек
14:48 В Ревде «Русская община» задержала человека и обвинила в связи с несовершеннолетней
19:21 Меркурий может скрывать под поверхностью слой алмазов толщиной 18 км
19:02 Венеция ограничивает число туристов в группах и запрещает мегафоны
17:54 Совет Федерации одобрил закон о режиме высылки мигрантов
17:20 В информационной системе судов Москвы произошел сбой
18:36 Во Владивостоке в водном комплексе обрушилась кровля
16:54 Bloomberg: Россия освободила Эвана Гершковича и Пола Уилана в рамках обмена осужденными
Все новости России и мира
17:03 Свердловские добровольцы успели выкупить пожарный автомобиль «Соболь»
17:00 Свердловский предприниматель обвинил супругу в захвате бизнеса, пока он проходил реабилитацию после инсультов
16:47 На Уралмаше могут построить образовательный центр для детей
16:25 В Екатеринбурге на детской площадке на Пехотинцев неизвестный бросил в детей нож
16:15 Свердловские власти заявили о стабильном росте региональной экономики
15:36 Разработка ученых Пермского Политеха ускорит создание цифровых аналогов конструкций
15:33 По пять лет колонии получили два «сотрудника полиции» за разбойное нападение в Нижнем Тагиле
14:41 Под свердловским посёлком Билимбай подростка искусала собака
14:30 Свердловские спасатели предупреждают об очень сильных дождях 14 августа
14:08 Во время рейда «Такси» ГИБДД Екатеринбурга поймала девять нарушителей
13:33 С апреля на Урал привезли свыше трёх тонн заграничных нектаринов и персиков
13:12 Обругавший мальчика в z-шапке екатеринбуржец не смог добиться пересмотра приговора
12:36 На полтора месяца продлили перекрытие на улице Пушкина в Екатеринбурге
12:17 Учителя музыки из свердловского села Кузино признали виновным в педофилии
11:38 16 августа в Екатеринбурге презентуют путеводитель по Химмашу
11:28 В Уинском округе построена новая школа
11:14 В Свердловской области ищут близнецов, которых отец должен был передать матери
10:34 С начала года в Свердловской области произошло 60 ДТП с участием мотоциклов
10:17 Глава СК заинтересовалась подростками на электросамокате, которые сбили коляску с ребёнком в Екатеринбурге
10:16 За бездействие должник получил наказание в виде обязательных работ
09:28 Во время пожара в садовом товариществе возле Меги в Екатеринбурге сгорел дом эколога
21:13 Главу Артинской администрации оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог
20:57 Обычная нитка едва не погубила екатеринбургского котёнка
19:56 Свердловский облсуд увеличил размер выплаты за затопленный «Водоканалом» сад
19:10 Молодой воришка за один поход в ТЦ «Академический» унёс добычи на полмиллиона рублей
18:48 Пожилой водитель погиб в ДТП возле Каменска-Уральского
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK