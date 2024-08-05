Свердловский предприниматель обвинил супругу в захвате бизнеса, пока он проходил реабилитацию после инсультов





говорится в решении суда «Как следует из материалов дела, подпись от имени ИП Белыша Игоря Викторовича в оспариваемых договорах выполнена не им самим, а иным лицом с подражанием его подлинной подписи, что подтверждается заключением эксперта от 31.01.2024г. №136/06-5-24, а также заключениями специалистов от 11.09.2023г. №6/2023, от 11.08.2023г. №1/390и-23»,





— говорит адвокат «В МО МВД России «Алапаевский» неоднократно подавались заявления о преступлениях, по которым выносились незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящее время по большинству фактов возбуждены уголовные дела по статьям мошенничество, подделка документов, самоуправство. Однако расследование проводится неэффективно, по уголовным делам до сих пор нет подозреваемого, несмотря на то, что абсолютно ясно в чью пользу выбыли активы ИП, и что его подписи повсеместно подделаны»,





— сказал Ласкин «Мы как потерпевшая сторона обратились в полицию, с просьбой инициировать перед судом вопрос о наложении ареста на все спорные арендные участки с запретом новым пользователям распоряжаться и пользоваться ими, т.к. непринятие данных мер ежедневно наносит ИП как законному арендатору лесных участков существенный ущерб, ведь в настоящее время активно вырубается самая качественная древесина. Полиция же отказала в удовлетворении такого ходатайства»,

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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Предприниматель Игорь Белыш, занимающийся лесозаготовкой, обвинил свою бывшую супругу в отъёме бизнеса. Как рассказал Белыш Вечерним ведомостям, после того как он в 2020 году перенёс два инсульта, супруга Надежда Смагина в период его реабилитации и плохого состояния здоровья зарегистрировалась в качестве ИП и произвела передачу прав по договорам аренды лесных участков, заключённых с Минприроды Свердловской области, с супруга на себя, и теперь занимается рубкой леса в промышленных масштабах в районе посёлка Махнёво.Белыш утверждает, что Смагина подделала его подпись, и что на самом деле никакую переуступку прав он не совершал. С ним согласился арбитражный суд Свердловской области, который вынес решение о недействительности указанных договоров и постановил восстановить право аренды участков за предпринимателем.Судебное решение на момент публикации в силу ещё не вступило. Надежда Смагина подала апелляцию, и 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми оставил её без движения до 19 августа, поскольку к жалобе не был приложен документ об уплате госпошлины. Сам Игорь Белыш выразил в разговоре с корреспондентом veved.ru мнение, что таким образом его экс-супруга намеренно затягивает вступление в силу решения, обязывающего передать ему лесные участки – поскольку сейчас на них активно ведётся работа по лесозаготовке.Адвокат Игоря Белыша Василий Ласкин добавляет, что ответственность организатора подобной схемы захвата бизнеса не должна ограничиваться гражданской – виновник должен понести и уголовную ответственность, однако даже при наличии результатов экспертиз и возбуждённых уголовных дел правоохранительные органы до сих пор не установили подозреваемых или обвиняемых.По словам Ласкина, с 2021 года супруга неоднократно помещала Игоря Белыша в различные больницы, реабилитационные центры, успокаивая, что все рабочие процессы в его бизнесе идут хорошо, однако после выписки предпринимателя в 2023 году выяснилось, что ИП Белыш не только более не является стороной по договорам аренды лесных участков, заключенных им с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, но и активы его предприятия выведены на других лиц или распроданы. Сама Смагина, согласно данным из ЕГРЮЛ, зарегистрировалась в качестве ИП в апреле 2022 года. В браке с Белышом она состояла с 27 января 2022 по 7 августа 2023 года.После ряда обращений в вышестоящие инстанции, ГУ МВД поставило дела на контроль, но пока сложно оценить его эффективность, — сказал Вечерним ведомостям Василий Ласкин.Получить комментарий у Надежды Смагиной Вечерним ведомостям не удалось – предпринимательница не ответила на телефонный звонок. Мы готовы при возникновении у неё такого желания дать ей возможность выразить свою позицию.