К 13 годам приговорили жителя Пелыма за убийство и покушение на убийство во время застолья

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Ивдельский городской суд вынес приговор местному жителю, 1974 года рождения, признав его виновным в убийстве знакомой и покушении на убийство другого знакомого с инвалидностью третьей группы.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, преступления, о которых идёт речь, произошли в ночь с 17 на 18 ноября 2023 года в квартире дома на улице Строителей в посёлке Пелым, где у осуждённого произошёл конфликт с его знакомыми. Вероятно, не умея решать проблемы словами, мужчина схватился за нож и бросился сначала на свою знакомую, которую не менее девяти раз ударил в живот, после чего кинулся на второго знакомого – его он ударил три раза в шею. Последнему повезло выжить, а его подруге – нет. Она умерла из-за того, что нож попал в жизненно-важные органы.Государственный обвинитель просил назначить мужчине 17 лет лишения свободны с ограничением свободны на 2 года, но суд решил, что 13 лет в исправительной колонии строго режима с ограничением свободны на 1 год будет достаточно. Приговор не вступил в законную силу.