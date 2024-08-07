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В Нижнем Тагиле снова не смогли начать рассмотрение дела мэра, устроившего своей семье отдых за счёт бюджета
Фото: соцсети Дмитрия Летникова
В начале июня Вечерние ведомости писали о поступлении в суд уголовного дела против главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова. Однако по прошествии более двух месяцев к его рассмотрению по существу Ленинский суд Нижнего Тагила так и не приступил — сначала заседание перенесли, сославшись на болезнь судьи Дениса Абашева, а на минувшей неделе заседание снова не состоялось – на этот раз, сославшись на свою болезнь, его попросил перенести адвокат чиновника, Дмитрий Ермаков. И суд удовлетворил эту просьбу.
Следующая дата – 11 сентября, и неизвестно, не помешает ли что-нибудь проведению суда в очередной раз.
Напомним, мэра Горноуральского округа Дмитрия Летникова обвиняют в трёх эпизодах растраты (часть 3 статьи 160 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стала покупка им для себя и своей жены за счёт бюджета от имени администрации муниципалитета путёвки на курорты «Янган-Тау» и «Жемчужина Урала» на Южном Урале, а также санаторий Ай Даниль» в Крыму.
Изумления добавляет и тот факт, что для поездки в башкирский санаторий и обратно Летников использовал служебный Mitsubishi Outlander, приобретение которого администрацией возглавляемого им округа было признано судом незаконным. Разрешение на использование внедорожника для себя подписал сам Летников.
Указанный внедорожник суд ещё в 2019 году обязал вернуть поставщику, а поставщика в свою очередь – вернуть в бюджет 1,7 млн рублей, выплаченные подконтрольным Горноуральской администрации МКУ «Административно-хозяйственная служба». Общественник Рамиль Хакимов, который писал жалобы в прокуратуру на Летникова, сказал «Вечерним ведомостям», что администрация Летникова не исполняет это решение, ссылаясь на невозможность возврата средств (поскольку поставщиком было ООО «Нара» из Вологды, которое уже ликвидировано), поэтому Летников продолжает пользоваться японским кроссовером.
Не меньшее изумление вызывает то, что Летников, обвиняемый в тяжком преступлении, продолжает занимать должность мэра – так, на этой неделе он вручал награды жителям округа, в том числе звания почётных граждан.
Следующая дата – 11 сентября, и неизвестно, не помешает ли что-нибудь проведению суда в очередной раз.
Напомним, мэра Горноуральского округа Дмитрия Летникова обвиняют в трёх эпизодах растраты (часть 3 статьи 160 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стала покупка им для себя и своей жены за счёт бюджета от имени администрации муниципалитета путёвки на курорты «Янган-Тау» и «Жемчужина Урала» на Южном Урале, а также санаторий Ай Даниль» в Крыму.
Изумления добавляет и тот факт, что для поездки в башкирский санаторий и обратно Летников использовал служебный Mitsubishi Outlander, приобретение которого администрацией возглавляемого им округа было признано судом незаконным. Разрешение на использование внедорожника для себя подписал сам Летников.
Указанный внедорожник суд ещё в 2019 году обязал вернуть поставщику, а поставщика в свою очередь – вернуть в бюджет 1,7 млн рублей, выплаченные подконтрольным Горноуральской администрации МКУ «Административно-хозяйственная служба». Общественник Рамиль Хакимов, который писал жалобы в прокуратуру на Летникова, сказал «Вечерним ведомостям», что администрация Летникова не исполняет это решение, ссылаясь на невозможность возврата средств (поскольку поставщиком было ООО «Нара» из Вологды, которое уже ликвидировано), поэтому Летников продолжает пользоваться японским кроссовером.
Не меньшее изумление вызывает то, что Летников, обвиняемый в тяжком преступлении, продолжает занимать должность мэра – так, на этой неделе он вручал награды жителям округа, в том числе звания почётных граждан.
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