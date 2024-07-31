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В Екатеринбурге ищут потерпевших от компании друзей
Фото: УМВД Екатеринбурга (обвиняемый слева, подозреваемые в центре и справа)
Полиция Екатеринбурга ищет потерпевших от рук молодого человека, обвиняемого в грабеже, и двух его друзей, которых также подозревают в противоправной деятельности.
Как рассказали Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ городского УМВД, 20-летний молодой человек (на фото слева) обвиняется в ограблении прохожего, на которого 11 мая 2024 года на улице Мехренцева напал, используя газовый баллончик. Он отобрал у потерпевшего телефон, с которого через перевел своим друзьям более 200 тысяч рублей. Предполагается, что позже они отдали ему деньги наличкой.
Молодой человек был задержан в компании своих товарищей 2004 и 1995 годов рождения, которых теперь тоже подозревают в причастности к преступлениям.
Полиция просит всех, кто, возможно, пострадал от данных лиц или располагает информацией о совершении ими каких-либо преступлений, обращаться по телефону +7(950)555-61-13 (следственная часть) или 02 (102 по мобильному).
Как рассказали Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ городского УМВД, 20-летний молодой человек (на фото слева) обвиняется в ограблении прохожего, на которого 11 мая 2024 года на улице Мехренцева напал, используя газовый баллончик. Он отобрал у потерпевшего телефон, с которого через перевел своим друзьям более 200 тысяч рублей. Предполагается, что позже они отдали ему деньги наличкой.
Молодой человек был задержан в компании своих товарищей 2004 и 1995 годов рождения, которых теперь тоже подозревают в причастности к преступлениям.
Полиция просит всех, кто, возможно, пострадал от данных лиц или располагает информацией о совершении ими каких-либо преступлений, обращаться по телефону +7(950)555-61-13 (следственная часть) или 02 (102 по мобильному).
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