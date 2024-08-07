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Новоуралец получил 8,5 лет колонии из-за гибели оппонента после драки
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Новоуральский городской суд отправил на 8,5 лет в исправительную колонию строго режима местного жителя, который 29 декабря 2023 года подрался с малознакомым мужчиной – спустя шесть дней тот умер в больнице.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, драка произошёл возле магазина, где осуждённому сделали замечания по поводу его поведения. Однако он в тот момент был слишком пьян, чтобы суметь адекватно отреагировать на критику, посему он решил, кто сильнее – тот и прав, и ударил обидчика несколько раз по голове. От такого потерпевший не удержался на ногах, упал и ударился головой о каменную поверхность крыльца.
Через шесть дней после случившегося он скончался в местной больнице от черепно-мозговой травмы. В связи с этим осуждённому было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Он признал свою вину, но лишь частично, указав, что действовал в состоянии необходимой обороны. По его словам, потерпевший и его друг угрожали ему.
Однако государственный обвинитель предоставил доказательства, согласно которым осуждённый напал на потерпевшего уже после того, как конфликт закончился, а, следовательно, мужчине ничего не угрожало.
Гособвинитель также настаивал на наказании в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, но новоуральский суд решил, что с учётом имеющейся у того неотбытой части наказания по приговору от февраля 2024 года будет достаточно 8 лет и 6 месяцев исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, драка произошёл возле магазина, где осуждённому сделали замечания по поводу его поведения. Однако он в тот момент был слишком пьян, чтобы суметь адекватно отреагировать на критику, посему он решил, кто сильнее – тот и прав, и ударил обидчика несколько раз по голове. От такого потерпевший не удержался на ногах, упал и ударился головой о каменную поверхность крыльца.
Через шесть дней после случившегося он скончался в местной больнице от черепно-мозговой травмы. В связи с этим осуждённому было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Он признал свою вину, но лишь частично, указав, что действовал в состоянии необходимой обороны. По его словам, потерпевший и его друг угрожали ему.
Однако государственный обвинитель предоставил доказательства, согласно которым осуждённый напал на потерпевшего уже после того, как конфликт закончился, а, следовательно, мужчине ничего не угрожало.
Гособвинитель также настаивал на наказании в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, но новоуральский суд решил, что с учётом имеющейся у того неотбытой части наказания по приговору от февраля 2024 года будет достаточно 8 лет и 6 месяцев исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.
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