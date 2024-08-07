Новоуралец получил 8,5 лет колонии из-за гибели оппонента после драки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Новоуральский городской суд отправил на 8,5 лет в исправительную колонию строго режима местного жителя, который 29 декабря 2023 года подрался с малознакомым мужчиной – спустя шесть дней тот умер в больнице.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, драка произошёл возле магазина, где осуждённому сделали замечания по поводу его поведения. Однако он в тот момент был слишком пьян, чтобы суметь адекватно отреагировать на критику, посему он решил, кто сильнее – тот и прав, и ударил обидчика несколько раз по голове. От такого потерпевший не удержался на ногах, упал и ударился головой о каменную поверхность крыльца.Через шесть дней после случившегося он скончался в местной больнице от черепно-мозговой травмы. В связи с этим осуждённому было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Он признал свою вину, но лишь частично, указав, что действовал в состоянии необходимой обороны. По его словам, потерпевший и его друг угрожали ему.Однако государственный обвинитель предоставил доказательства, согласно которым осуждённый напал на потерпевшего уже после того, как конфликт закончился, а, следовательно, мужчине ничего не угрожало.Гособвинитель также настаивал на наказании в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, но новоуральский суд решил, что с учётом имеющейся у того неотбытой части наказания по приговору от февраля 2024 года будет достаточно 8 лет и 6 месяцев исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.