Вступил в силу приговор убившей сожителя екатеринбурженке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловском областном суде прошли рассмотрения апелляционных жалоб обеих сторон в деле об убийстве мужчины, совершённом в апреле прошлого года. Обвиняемая в этом деле — молодая женщина.Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил 29-летнюю Александру Полымову к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Это самое минимальное наказание, предусмотренное «убийственной» статьёй. Тем не менее, адвокат подсудимой попытался оспорить такое решение в суде высшей инстанции и смягчить хотя бы выплаты в размере 250 тысяч рублей, которые женщину обязали выплатить в пользу родственников убитого ею человека. Однако, вышло только хуже: после рассмотрения апелляций (а их подала и потерпевшая сторона) облсуд принял решение срок отсидки оставить без изменений, а вот выплаты увеличить. Теперь приговорённая должна выплатить 500 тысяч рублей в пользу каждого истца.Преступление Александрой Полымовой было совершенно весной 2023 года. Она вместе с подругой распивала на домашней кухне спиртные напитки. При этом девушки слушали музыку. Взбешённый громкостью музыки сожитель Полымовой устроил из-за этого конфликт и даже ударил гостью. После этого хозяйка разбила о голову сожителя кувшин и воткнула осколок ему в шею, от чего мужчина скончался на месте.