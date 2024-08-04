Подмосковные полицейские сорвали крупную поставку для екатеринбургских наркоманов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сотрудники полиции Подмосковья задержали челябинца, направлявшегося в Екатеринбург с запретным грузом. Благодаря этому уральские наркоманы недополучат более двух килограмм героина.О срыве крупной поставки рассказала пресс-служба МВД России. Согласно имеющейся информации, 60-летнего жителя Челябинской области в подмосковном городе Королёв. Он находился за рулём машины, в которой в итоге досмотра обнаружили свёртки с порошкообразным веществом. Такие же свёртки находились и в кармане куртки задержанного. При ближайшем рассмотрении «порошок» оказался героином. Всего полицейские изъяли у челябинца пять свёртков с наркотиком.Осознав, что отпираться бесполезно, задержанный признался, что вёз героин в Екатеринбург. По договорённости со своим знакомым, в уральской столице он должен был спрятать свой незаконный груз в условленном месте.Против челябинца возбуждено уголовное дело сразу по двум статья Уголовного кодекса — по статье 30 («приготовление к преступлению и покушение на преступление») и по статье 228.1 («незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,»). Мужчину до суда заключили под стражу, а пока разыскивают человека, организовавшего преступление.