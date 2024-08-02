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Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об избиении екатеринбуржца

11.25 Среда, 7 августа 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Глава следственного комитета потребовал доклад по уголовному делу по статье о хулиганстве, возбужденного после того, как в Екатеринбурге местного жителя избила группа неизвестных.

«В одном из телеграм-каналов размещено видео, на котором в Екатеринбурге группа лиц неславянской внешности избивает местного парня из-за сделанного замечания о шумном поведении во дворе в ночное время суток. По словам очевидцев, в руках одного из участников конфликта был нож», – говорится в сообщении Следкома.

О каком конкретно конфликте идёт речь, неизвестно. Однако позже в телеграм-канале «Академический новости Екатеринбург» опубликовалось видео, на котором видно, как группа людей уходит от человека, лежащего на тротуаре. Глядя на эти кадры, можно предположить, что компания избила парня и ушла.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:11 Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам предъявили обвинение
12:58 Сысертца приговорили к 18 годам колонии за убийство, покушение на убийство и разбой
11:25 Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об избиении екатеринбуржца
11:08 Из-за тумана в Тюмени и Перми в Кольцово вынужденно сели три самолёта
10:37 Екатеринбуржцев приглашают расписать забор около железнодорожного вокзала
10:04 В Дегтярске пожилому водителю стало плохо, и он врезался в дерево
09:33 Почти на три месяца закроют улицу Уральских рабочих в Екатеринбурге
08:50 В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик
20:57 Три человека пострадали в ДТП между Ольховкой и Двуреченском
20:31 Екатеринбуржцы активно пофестивалят в поддержку бездомных животных
20:24 Концерт Глеба Самойлова в Екатеринбурге грозит сорвать «Русская община»
18:59 Почти шесть сотен водителей развозили пассажиров в Свердловской области незаконно
18:28 Екатеринбургским ветеринарам пришлось спасать птичку от колокольчика
17:21 На ОТВ вновь осудили выбор женщин в пользу карьеры
17:05 В Екатеринбурге в поэтической баталии сойдутся 12 авторов
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15:54 Ещё один рейд по любителям электросамокатов запланировали в ГИБДД Екатеринбурга
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