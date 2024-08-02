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Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об избиении екатеринбуржца
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Глава следственного комитета потребовал доклад по уголовному делу по статье о хулиганстве, возбужденного после того, как в Екатеринбурге местного жителя избила группа неизвестных.
«В одном из телеграм-каналов размещено видео, на котором в Екатеринбурге группа лиц неславянской внешности избивает местного парня из-за сделанного замечания о шумном поведении во дворе в ночное время суток. По словам очевидцев, в руках одного из участников конфликта был нож», – говорится в сообщении Следкома.
О каком конкретно конфликте идёт речь, неизвестно. Однако позже в телеграм-канале «Академический новости Екатеринбург» опубликовалось видео, на котором видно, как группа людей уходит от человека, лежащего на тротуаре. Глядя на эти кадры, можно предположить, что компания избила парня и ушла.
«В одном из телеграм-каналов размещено видео, на котором в Екатеринбурге группа лиц неславянской внешности избивает местного парня из-за сделанного замечания о шумном поведении во дворе в ночное время суток. По словам очевидцев, в руках одного из участников конфликта был нож», – говорится в сообщении Следкома.
О каком конкретно конфликте идёт речь, неизвестно. Однако позже в телеграм-канале «Академический новости Екатеринбург» опубликовалось видео, на котором видно, как группа людей уходит от человека, лежащего на тротуаре. Глядя на эти кадры, можно предположить, что компания избила парня и ушла.
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