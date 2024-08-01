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Глава СК взял под контроль дело об избиении подростками мужчины в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин намерен проконтролировать уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), возбуждённого на подростков, которые избили мужчину в Нижнем Тагиле. Он потребовал доклад о ходе расследования.
Ранее в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил» опубликовали видео, где подростки жестко избивают местного жителя.
На опубликованных кадрах видно, что мужчина идёт в сторону подростков перед тем, как они начинают его избивать. С чего начался конфликт неизвестно.
Ранее в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил» опубликовали видео, где подростки жестко избивают местного жителя.
«Произошел этот дичайший случай 28 или 29 июля 2024 года на Тагилстрое. Мужчину пинком с разбегу уложили. Он упал и пытался закрыться от пинков. Неизвестно чем бы все закончилось, не вмешайся в ситуацию прибежавший разнять драку случайный прохожий»,
– рассказал тагильчанин, поделивший с общественностью жуткими кадрами.
На опубликованных кадрах видно, что мужчина идёт в сторону подростков перед тем, как они начинают его избивать. С чего начался конфликт неизвестно.
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