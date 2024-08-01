Глава СК взял под контроль дело об избиении подростками мужчины в Нижнем Тагиле

– рассказал тагильчанин, поделивший с общественностью жуткими кадрами.

«Произошел этот дичайший случай 28 или 29 июля 2024 года на Тагилстрое. Мужчину пинком с разбегу уложили. Он упал и пытался закрыться от пинков. Неизвестно чем бы все закончилось, не вмешайся в ситуацию прибежавший разнять драку случайный прохожий»,