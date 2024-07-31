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В Екатеринбурге прохожий попытался украсть у курьера телефон
Иллюстрация: Юлия Медведева
Вчера вечером, примерно в 19.50, в Екатеринбурге у дома на улице Ботанической, 19 у курьера, доставлявшего заказы на электросамокате, прохожий попытался украсть телефон.
Произошедшее попало на запись нагрудного регистратора. На кадрах, которые опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», видно, как телефон курьера выпадает из держателя на самокате, и парень начинает сдавать назад, чтобы подобрать его. Однако, когда он возвращается к технике, гаджет поднимает уже другой человек. Сначала, кажется, что случайный прохожий хочет помочь вернуть потерю, но вдруг «неравнодушный гражданин» начинает убегать вместе с находкой. Не желая расставаться с имуществом, курьер пытается сбить мужчину, и тогда прохожий всё же выпускает телефон из рук, одаривая молодого человека смачным ударом по голове.
По словам парня, после этого он отправился в травмпункт, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ссадины на левой скуле.
Произошедшее попало на запись нагрудного регистратора. На кадрах, которые опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», видно, как телефон курьера выпадает из держателя на самокате, и парень начинает сдавать назад, чтобы подобрать его. Однако, когда он возвращается к технике, гаджет поднимает уже другой человек. Сначала, кажется, что случайный прохожий хочет помочь вернуть потерю, но вдруг «неравнодушный гражданин» начинает убегать вместе с находкой. Не желая расставаться с имуществом, курьер пытается сбить мужчину, и тогда прохожий всё же выпускает телефон из рук, одаривая молодого человека смачным ударом по голове.
По словам парня, после этого он отправился в травмпункт, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ссадины на левой скуле.
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