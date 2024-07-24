В Сысерти начался судебный процесс по мартовскому убийству

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Всего неполных пять месяцев прошло с убийства молодой женщины в Сысерти, а следствие по нему уже завершено и материалы по нему переданы в суд. На этой неделе уголовный процесс начался.Обвиняемый в убийстве 29-летней женщины — её сожитель. Вместе они проживали в одной из квартир в Сысертском районе, пока не наступило 22 марта. В этот злополучный день гражданские супруги сильно повздорили, и мужчина схватился за нож. «Аргумент» оказался в прямом смысле слова убийственным.Судят мужчину по уголовной статье о бытовом убийстве, совершенном на почве личной неприязни. В ходе процесса судья рассмотрит материалы следствия, включая допросы свидетелей и обвиняемого, результаты следственных экспериментов, протоколы об осмотре места преступления и находившихся там предметов. Убийце грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.