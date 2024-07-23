В ремонте деревенской дороги в Нижнесергинском районе углядели преступную схему

Установлено, что при выполнении ремонтных работ применены некорректные расценки, в стоимость включены фактически не выполненные ремонтные работы, что повлекло причинение ущерба местному бюджету на сумму свыше 900 тысяч рублей. Точная сумма ущерба будет установлена в ходе расследования уголовного дела. По результатам проверки прокуратура Нижнесергинского района направила в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по итогам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере), — поясняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Внимание прокуратуры Нижнесергинского района Свердловской области привлекли ремонтные работы на одной из дорог в деревне Контуганово. Прошедшая проверка ведомством условий договора между сельской администрацией и подрядчиком вылилась в уголовное дело о мошенничестве.Предметом проверки работников прокуратуры Нижнесергинского района стало исполнение законодательства о закупках для муниципальных нужд при осуществлении ремонта проезжей части на улице Краснохуторская в деревне Контуганово. В ходе проверки было установлено, что для осуществления ремонта был заключен муниципальный контракт между администрацией Кленовского сельского поселения и индивидуальным предпринимателем.Расследование «ремонтно-дорожного» мошенничества продолжается. Оно находится на контроле у прокурорских работников.