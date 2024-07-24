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У главного борца с коррупцией в Свердловской области арестовали крупные активы

16.08 Четверг, 25 июля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
У уволенного с должности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) главка МВД в Свердловской области Андрея Дьякова и членов его семьи обнаружили имущество, общая стоимость которого в 14 раз превышает совокупный доход всех родственников и самого полицейского.

Как сообщает «Коммерсантъ», у экс-борца с коррупцией была обнаружена недвижимость, оцениваемая более чем в 400 миллионов рубей, а также целый парк престижных иномарок: два автомобиля BMW X7, Volkswagen Touareg, Lexus LX 470 и Audi Q8.

Андрей Дьяков сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взяток на 200 миллионов рублей. Предполагается, что в 2021-2023 годах он, будучи начальником отдела, а затем и врио руководителя регионального УЭБиПК, «крышевал» группировку мошенников, которые занимались незаконным возмещением НДС из бюджета страны. Взамен, по версии следствия, ему отдавали 20% от каждого такого «налогового вычета» наличными.

Сообщается, что раскрыть такие серьёзные махинации удалось благодаря финансистам, которые, оказавшись под следствием за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Именно они дали показания на бывшего начальника регионального УЭБиПК, обвиняемого теперь в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

«Им самим и членами его семьи, по данным ГСУ СКР, было приобретено и используется имущество, стоимость которого в 14 раз превышает совокупный доход всех родственников полицейского за многие годы», – пишет издание.

Сам Дьяков вину не признают, утверждая, что его оговорили. Его родные тоже не верят в вину сына и заявляют, что обнаруженное имущество они приобрели на средства, вырученные их сельскохозяйственным предприятием, доходы которого на фоне неприлично больших активов выглядят достаточно скромно.

Известно, что часть активов на сумму 100 миллионов рублей уже арестовали по ходатайству следствия судом. Другие тоже должны заблокировать, чтобы затем направить на погашение штрафных санкций. На этом поиск активов не останавливается. Центральный аппарат СК, который ведёт следствие, продолжает искать имущество бывшего полицейского и проверять его на причастность к других эпизодам преступной деятельности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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