На екатеринбурженку оформили кредит на два миллиона через старую сим-карту





– посоветовали в екатеринбургской полиции. «Чтобы защититься от такой схемы, нужно при смене номера мобильного телефона обновить информацию во всех личных кабинетах, сообщить в банки и в другие организации, которым раньше был передан старый номер. Это простое действие помогает уберечься от вовлечения в преступные схемы и не стать жертвой IT-мошенников»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жительница Екатеринбурга не смогла взять ипотеку из-за того, что была должна два миллиона рублей по автокредиту банку, клиентом которого она не является уже девять лет.Предполагается, что её старым номером завладели мошенники, которые массово скупают сим-карты, а потом отбирают из них те, что ранее были привязаны к каким-либо аккаунтам. Вероятно, среди них оказалась симка екатеринбурженки. В банке, в котором на женщину был взят кредит, ей рассказали, что его оформляли в режиме онлайн. При этом в контактах был указан её старым номер, которым она перестала пользовать несколько лет назад. А денежные средства, оформленные якобы на машину, были обналичены бесконтактным путем через банкомат в Уфе.По данному факту отделом полиции №1 было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УМВД.