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Аферисты убедили екатеринбурженку вложиться в крипту и украли её деньги

09.53 Четверг, 25 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Жительница Екатеринбурга, решившая инвестировать в крипту по совету малознакомой женщины, стала жертвой мошенников и лишилась 2 миллионов 495 тысяч рублей, взятых в кредит.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УМВД, 23 июля в отдел полиции №7 обратилась местная жительница, поведывавшая свою историю. По её словам, попробовать инвестировать ей предложила незнакомка, с которой она познакомилась в телеграм-канале, где выкладывали вакансии с удалённой работой. Она познакомила потерпевшую с неким «сотрудником банка», рассказавшим ей про якобы надёжную биржу Coraloria. Далее он связал её с «младшим трейдером», который посоветовал женщине набрать кредитов и инвестировать в крипту через эту биржу. Доверчивая екатеринбурженка так и сделала, и «обменяла» свои сбережения на «ценную валюту», после чего «финансовый куратор» сообщил ей о том, что для вывода средств ей придётся заплатить снова. В этот момент она осознала, что ей обманули.

«Не выполняйте указания незнакомцев, особенно, связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями, нужно остерегаться сомнительных предложений о заработке на "бирже" и различных "инвестиционных платформах"»,

– предупреждают в полиции.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:53 Аферисты убедили екатеринбурженку вложиться в крипту и украли её деньги
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20:06 В Екатеринбурге продолжается ремонт одной из крупнейших больниц города
19:21 Застреливший человека охотник раскошелится на немалую сумму
18:54 «Мёртвого» котёнка из помойки воскрешают в екатеринбургском приюте
18:54 Пилот «Уральских авиалиний», совершивший посадку на поле, готовится к возвращению в небо
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18:28 Растущий организм города станет героем новой выставки в Музее истории Екатеринбурга
18:26 Новая зарядная станция появится в Екатеринбурге
18:12 Осужденный в Екатеринбурге журналист WSJ Гершкович ждет перевода приговора на английский
17:47 В легковой машине, которая столкнулась с фурой, было четверо друзей и пистолет
16:47 Концерт с терменвоксом в Екатеринбурге: редкий инструмент в руках правнука изобретателя
15:21 В Екатеринбурге пройдет open-air фестиваль ВНИЗ совмество с приютом «Надин Ковчег»
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14:29 У Ирбита появился сайт для знакомства с историей и культурой города
14:10 Прокуратура Свердловской области подвела итоги полугодия
13:08 Суд постановил взыскать более 3,3 млн рублей с бывшего чиновника из Екатеринбурга
12:37 В Каменске-Уральском задержали мужчину за многолетнее сексуализированное насилие над внучкой
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