Аферисты убедили екатеринбурженку вложиться в крипту и украли её деньги





– предупреждают в полиции. «Не выполняйте указания незнакомцев, особенно, связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями, нужно остерегаться сомнительных предложений о заработке на "бирже" и различных "инвестиционных платформах"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жительница Екатеринбурга, решившая инвестировать в крипту по совету малознакомой женщины, стала жертвой мошенников и лишилась 2 миллионов 495 тысяч рублей, взятых в кредит.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УМВД, 23 июля в отдел полиции №7 обратилась местная жительница, поведывавшая свою историю. По её словам, попробовать инвестировать ей предложила незнакомка, с которой она познакомилась в телеграм-канале, где выкладывали вакансии с удалённой работой. Она познакомила потерпевшую с неким «сотрудником банка», рассказавшим ей про якобы надёжную биржу Coraloria. Далее он связал её с «младшим трейдером», который посоветовал женщине набрать кредитов и инвестировать в крипту через эту биржу. Доверчивая екатеринбурженка так и сделала, и «обменяла» свои сбережения на «ценную валюту», после чего «финансовый куратор» сообщил ей о том, что для вывода средств ей придётся заплатить снова. В этот момент она осознала, что ей обманули.